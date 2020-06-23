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Son dakika: İstanbul Esenyurt'ta sele kapılan kadının kurtarılma anı kamerada

; 'da etkili oldu. 'ta bir kadın sonrası oluşan sele kapıldı. Kadını akıntıdan vatandaşlar kurtardı. Dehşet anları anbean cep telefonu kamerasına yansıdı. İşte o anlar...

YAŞAM
Giriş Tarihi: 23.06.2020 Güncelleme Tarihi: 23.06.2020
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SELE KAPILAN KADININ KURTARILMA ANI KAMERADA

; 'da etkili oldu.

Esenyurt'ta bir kadın kuvvetli yağış sonrası oluşan sele kapıldı. Kadını akıntıdan vatandaşlar kurtardı.

Dehşet anları anbean cep telefonu kamerasına yansıdı. İşte o anlar...

Son dakika: İstanbul Esenyurt'ta sele kapılan kadının kurtarılma anı kamerada |Video İSTANBUL ESENYURT'TA SELE KAPILAN KADININ KURTARILMA ANI KAMERADA |VİDEO

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