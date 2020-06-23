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Son dakika: YÖK duyurdu: Başvurular bugün başladı

Son dakika haberine göre () 17 üniversiteye rektör adaylığı başvuruları, bugünden başlayarak 8 Temmuz'a kadar alınacak.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 23.06.2020 Güncelleme Tarihi: 23.06.2020
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YÖK DUYURDU: BAŞVURULAR BUGÜN BAŞLADI

'ten yapılan açıklamaya göre, Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi, , , , , , , , , , İstanbul , Karadeniz Teknik Üniversitesi, , Orta Doğu Teknik Üniversitesi, , Trakya Üniversitesi ve Yıldız Teknik Üniversitesine rektör ataması yapılacak.

Cumhurbaşkanlığı kararnamelerinde, rektör adayları için belirlenmiş olan şartları taşıyan adayların, bugünden itibaren 8 Temmuz mesai saati bitimine kadar Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına başvuru yapmaları gerekiyor.

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