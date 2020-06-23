Son dakika: Türkiye'den Macron'a sert tepki: Ancak akıl tutulmasıyla izah edilebilir

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan son dakika açıklamasında "Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un, ülkemizin ilgili BM kararları çerçevesinde ve talebi doğrultusunda Libya'nın meşru hükümetine verdiği desteği 'tehlikeli bir oyun' olarak tanımlaması ancak akıl tutulmasıyla izah edilebilir" ifadeleri kullanıldı.