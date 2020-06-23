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Son dakika: Türkiye'den Macron'a sert tepki: Ancak akıl tutulmasıyla izah edilebilir

Son dakika haberi... 'ndan yapılan son dakika açıklamasında " Macron’un, ülkemizin ilgili kararları çerçevesinde ve talebi doğrultusunda ’nın meşru hükümetine verdiği desteği 'tehlikeli bir oyun' olarak tanımlaması ancak akıl tutulmasıyla izah edilebilir" ifadeleri kullanıldı.

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Giriş Tarihi: 23.06.2020 Güncelleme Tarihi: 23.06.2020
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TÜRKİYE'DEN MACRON'A SERT TEPKİ

'ndan yapılan son dakika açıklamasında " Macron'un, ülkemizin ilgili kararları çerçevesinde ve talebi doğrultusunda 'nın meşru hükümetine verdiği desteği 'tehlikeli bir oyun' olarak tanımlaması ancak akıl tutulmasıyla izah edilebilir" ifadeleri kullanıldı.

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