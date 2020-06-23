23 Haziran 2020, Salı
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Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'tan hac kararı hakkında açıklama

Diyanet İşleri Başkanı , 'ın koronavirüs salgını nedeniyle ziyaretleri için aldığı yeni karar hakkında açıklama yaptı. Erbaş yaptığı açıklama, "2020 yılında kura sonucu hacca gitmeye hak kazanan vatandaşlarımızın kura hakları korunacaktır." ifadelerine yer verdi.

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Giriş Tarihi: 23.06.2020
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ALİ ERBAŞ'TAN HAC KARARI HAKKINDA AÇIKLAMA

Diyanet İşleri Başkanı , 'ın kararına ilişkin, "2020 yılında kura sonucu hacca gitmeye hak kazanan vatandaşlarımızın kura hakları korunacaktır." ifadesini kullandı.

Erbaş, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Suudi Arabistan'ın yeni tip koronavirüs nedeniyle bu yıl hac ibadetini sadece ülkede yaşayanlarla sınırlı tutacağını, yurt dışından hacı adayı kabul etmeyeceğini duyurduğunu belirtti.

KURA HAKLARI KORUNACAK

Başkanlığın gelişmeleri yakından takip ettiğini vurgulayan Erbaş, "2020 yılında kura sonucu hacca gitmeye hak kazanan vatandaşlarımızın kura hakları korunacaktır. Konuyla ilgili ayrıntılı açıklama yarın Başkanlığımız tarafından kamuoyuyla paylaşılacaktır." bilgisini verdi.

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