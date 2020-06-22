Son dakika: Tarım ve Orman Bakanlığı: Bursa'da meyve ve sebze bahçelerinde hasar tespiti başladı
Son dakika... Tarım ve Orman Bakanlığı'nca Bursa'daki sel felaketinden 4 ilçede toplam 26 köyün etkilendiği, meyve ve sebze bahçelerinde hasar tespit çalışmalarına başlandığı açıklandı.
Bakanlıktan yapılan bilgilendirmede, Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli'nin 5 kişinin hayatını kaybettiği Bursa'daki sel felaketinin ardından bölgeye gittiği belirtildi.
Dolu ve sele maruz kalan meyve ve sebze bahçelerinde hasar tespit çalışmalarına başlandığı kaydedildi.
BURSA'DA NERELER SELDEN ETKİLENDİ?
Selden 4 ilçede toplam 26 köyün etkilendiği, en çok etkilenen köylerin ise Gözlük, Narlıdere, Dudaklı, Sarıkaya, Kayacık, Sansarak, Sarıağıl, Yeniselöz ve Bakır köylerinin olduğu bildirildi.
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