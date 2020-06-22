22 Haziran 2020, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Son dakika: Tarım ve Orman Bakanlığı: Bursa'da meyve ve sebze bahçelerinde hasar tespiti başladı

Son dakika: Tarım ve Orman Bakanlığı: Bursa'da meyve ve sebze bahçelerinde hasar tespiti başladı

Son dakika... 'nca 'daki sel felaketinden 4 ilçede toplam 26 köyün etkilendiği, meyve ve sebze bahçelerinde çalışmalarına başlandığı açıklandı.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 22.06.2020 Güncelleme Tarihi: 22.06.2020
ABONE OL
BAKANLIK BURSA İÇİN HAREKETE GEÇTİ

Bakanlıktan yapılan bilgilendirmede, Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli'nin 5 kişinin hayatını kaybettiği 'daki sel felaketinin ardından bölgeye gittiği belirtildi.

Son dakika: İçişleri Bakanı Soylu Bursa'daki sel bölgesinde SON DAKİKA: İÇİŞLERİ BAKANI SOYLU BURSA'DAKİ SEL BÖLGESİNDE

Dolu ve sele maruz kalan meyve ve sebze bahçelerinde çalışmalarına başlandığı kaydedildi.



BURSA'DA NERELER SELDEN ETKİLENDİ?

Selden 4 ilçede toplam 26 köyün etkilendiği, en çok etkilenen köylerin ise Gözlük, Narlıdere, Dudaklı, Sarıkaya, Kayacık, Sansarak, Sarıağıl, Yeniselöz ve Bakır köylerinin olduğu bildirildi.

Son dakika: Bursa'da selde ölü sayısı arttı SON DAKİKA: BURSA'DA SELDE ÖLÜ SAYISI ARTTI
Son dakika: Bursa'da sel sularına kapılıp ölümden dönen kadın korku dolu anları A Haber'e anlattı |Video SON DAKİKA: BURSA'DA SEL SULARINA KAPILIP ÖLÜMDEN DÖNEN KADIN KORKU DOLU ANLARI A HABER'E ANLATTI |VİDEO
Bursa'da sel sularına kapılan yaşlı kadını kurtaran esnaf o anları A Haber'e anlattı |Video BURSA'DA SEL SULARINA KAPILAN YAŞLI KADINI KURTARAN ESNAF O ANLARI A HABER'E ANLATTI |VİDEO
Son dakika: Bursa'da bir kadın sele kapıldı! O anlar kameraya böyle yansıdı |Video SON DAKİKA: BURSA'DA BİR KADIN SELE KAPILDI! O ANLAR KAMERAYA BÖYLE YANSIDI |VİDEO

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    ANA SAYFA