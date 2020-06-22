22 Haziran 2020, Pazartesi
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Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Tercih işlemleriyle ilgili açıklama

Milli Savunma Bakanlığı,   işlemleri ile ilgili açıklama yaptı. Tercih işlemlerinin ’da sona ereceği belirtildi.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 22.06.2020 Güncelleme Tarihi: 22.06.2020
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BAKANLIKTAN TERCİH İŞLEMLERİYLE İLGİLİ FLAŞ AÇIKLAMA!

Milli Savunma Bakanlığı işlemleri ile ilgili bir son dakika açıklaması yaptı. Yapılan açıklamada tercih işlemlerinin 'da sona ereceği ifade edildi.

İşte Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklama:

"Milli Savunma Üniversitesi askeri öğrenci aday tercih işlemleri (2020-MSÜ) 'da başlamış olup 26 Haziran'da sona erecektir. Tercih işlemleri https://personeltemin..gov.tr adresinden yapılacaktır"

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