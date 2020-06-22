Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Tercih işlemleriyle ilgili açıklama

Milli Savunma Bakanlığı Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Tercih işlemleri ile ilgili bir son dakika açıklaması yaptı. Yapılan açıklamada tercih işlemlerinin 26 Haziran'da sona ereceği ifade edildi.

İşte Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklama:

"Milli Savunma Üniversitesi askeri öğrenci aday tercih işlemleri (2020-MSÜ) 01 Haziran'da başlamış olup 26 Haziran'da sona erecektir. Tercih işlemleri https://personeltemin.msb.gov.tr internet adresinden yapılacaktır"