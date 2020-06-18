Bursa'da sel sularına kapılan yaşlı kadını kurtaran esnaf o anları A Haber'e anlattı |Video

Bursa'da aniden bastıran yağış bazı bölgelerde sele neden oldu. 73 yaşındaki yaşlı kadın sel sularına kapılıp metrelerce sürüklendi. Yemek almak için dışarı çıktığı öğrenilen yaşlı kadını sel sularından kurtaran kahraman esnaf o anları A Haber'e anlattı. Hastaneye kaldırılan yaşlı kadının sağlık durumunun ise iyi olduğu açıklandı.

Bursa'da aniden bastıran yağış bazı bölgelerde sele neden oldu. 73 yaşındaki yaşlı kadın sel sularına kapılıp metrelerce sürüklendi. Yemek almak için dışarı çıktığı öğrenilen yaşlı kadını sel sularından kurtaran kahraman esnaf o anları A Haber'e anlattı.

Hastaneye kaldırılan yaşlı kadının sağlık durumunun ise iyi olduğu açıklandı.