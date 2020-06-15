Son dakika: Bursa giriş çıkış yasaklandı mı? Bursa Valiliği'nden yasak açıklaması!
Son dakika haberi... Bursa'ya giriş çıkış yasaklandı mı? Bursa'ya girişler ne zaman açılacak? Bursa Valiliği tarafından yapılan son dakika açıklamasının ardından vatandaşlar, Bursa'ya giriş ve çıkışlar yasaklandı mı, gibi sorulara yanıt aramaya başladılar. Konu ile ilgili merak edilen soruların yanıtına ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, Bursa giriş çıkış yasak mı? Bursa'ya girişler yasaklandı mı? İşte cevaplar...
Son dakika haberi... Bursa'ya giriş çıkış yasaklandı mı? Bursa girişler ne zaman açılacak? Bursa Valiliği tarafından Bursa'daki yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, eylem ve etkinliğe katılım amacıyla araç ve kişilerin kente giriş çıkışları ile ilgili açıklama geldi. Bu gelişmelerin ardından vatandaşlar tarafından konu ile ilgili Bursa'ya giriş çıkışların yasaklanıp yasaklanmadığı araştırılmaya başlandı. Peki, Bursa giriş çıkış yasak mı? Bursa'ya girişler yasaklandı mı? İşte son gelişmeler...
BURSA'YA GİRİŞ-ÇIKIŞ YASAKLANDI MI?
Bursa'daki yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, eylem ve etkinliğe katılım amacıyla araç ve kişilerin kente giriş çıkışları yasaklandı.
Valilikten yapılan açıklamada, kentte düzenlenecek eylem ve etkinliklerin Kovid-19 bulaşma riski taşıdığı değerlendirildiği için kamu sağlığının tehlikeye atılmaması ve salgının yayılmasının önlenmesi amacıyla birtakım kararlar alındığı belirtildi.
Açıklamada, 20 Haziran'a kadar yapılması planlanan basın açıklamalarının yalnızca parti binalarında veya binaların önünde 50'yi geçmeyecek sayıda katılımcıyla sosyal mesafe kuralına uygun olarak gerçekleştirilebileceği duyuruldu.
Kentte yapılması planlanan yürüyüşler ile açık hava toplantısı, toplu karşılama ve uğurlama gibi eylem ve etkinliklere izin verilmeyeceği vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Olası provokatif eylemlerin önlenmesi ve salgın hastalığın yayılmasını önlemek amacıyla milletvekilleri hariç olmak üzere, hastalığın engellenmesine yönelik olarak ilimizdeki muhtemel katılmak için hareket edecek grupların şehirlere giriş ve çıkışlarının kısıtlanmasına, 14-20 Haziran tarihlerinde başka illerde yapılması planlanan eylem ve etkinliklere ilimizden katılım sağlayacak grup ve şahıslara izin verilmemesine, 1-14 Temmuz'da park ve bahçelerde hastalığın yayılmasına neden olacak şekilde çadır ve stant kurulmasına müsaade edilmemesine karar verilmiştir."
Tüm eylem ve etkinlikler öncesi, esnası ve sonrasında sosyal mesafeyi gözeterek, gerekli güvenlik tedbirlerinin planlanıp titizlikle uygulanacağı ifade edilen açıklamada, kanuna aykırı hiçbir eylem ve etkinliğe müsaade edilmemesine karar verildiği aktarıldı.
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