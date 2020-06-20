Türkiye terör yuvalarının yok edildiği Haftanin’de önce geçici sonra kalıcı üsler kuracak
Türkiye, Pençe-Kaplan operasyonuyla nokta atışları yapılarak terör yuvalarının kurutulduğu Haftanin bölgesinde önce geçici üsler kuracak sonra ise kalıcı üsler inşa edilecek.
Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Irak'ın kuzeyindeki Haftanin'e yönelik başlattığı "Pençe-Kaplan Operasyonu" karadan ve havadan yapılan atışlar ve komando harekâtıyla sürüyor. Harekâtın dördüncü gününde, hakim tepeler ve bölgelere giriş noktaları savaş uçakları ile etkili vuruldu. Bu çerçevede Dohuk'un Amediye ilçesine bağlı Kanimasi, Nerve ve Rekan bölgeleri ile Şeladiz'in Zeberyan ve Semela beldesinin Keşefre dağlarına F-16 ve SİHA'lar tarafından yoğun hava bombardımanı gerçekleştirildi.
HEDEFLER ATEŞ ALTINDA
Dağlık alanlardaki PKK noktalarının yoğun bombalanması sonrası, hakim tepelere Skorsky tipi helikopterle mavi bereliler indirilmeye devam ederken, taarruz helikopteri ATAK da örgütün doçka ve silah mevzilerini yoğun ateş altına aldı. İHA ve SİHA'lar ise keşif ve gözetlemenin yanı sıra tespit edilen hedeflere nokta atışları yapıyor. Nokta hedefleri vurma kabiliyetine sahip 105 mm'lik dağ topları ve Fırtına obüsleri de hedefleri ateş altına alıyor.
'ARA-BUL-YOK ET'
Milli Savunma Bakanlığı da operasyona katılan komandoların görüntülerini paylaştı. Operasyon sırasında bulunan bir mağaranın komandolar tarafından imha edildiği görüntülere de yer verilen paylaşımda, "Kararlı, güçlü, korkusuz. Haftanin'de, Pençe-Kaplan Operasyonu'nu başarıyla sürdüren kahraman komandolarımız, 'ara-bul-yok et' parolasıyla terör örgütüne darbe vurmaya devam ediyor" denildi.
ÜS SAYISI ARTIYOR
Milliyet'in haberine göre PKK'nın Irak'ın kuzeyinden Türkiye'ye sızması ve sınır kesimlerinde eylemler yapmasının önüne geçilmesine yönelik etkin önlemlerin yanı sıra sınır ötesinde güvenli alanlar oluşturulması için yürütülen çalışmalarda büyük mesafe alındı. Şırnak'ın Silopi ve Uludere ilçelerinden Hakkâri'nin Çukurca ve Şemdinli ilçelerine uzanan 378 kilometrelik sınır şeridi büyük oranda kontrol altına alınırken, sınır ötesinde kurulan geçici askeri üslerin sayısı da artırılıyor.
10'U AŞKIN GEÇİCİ ÜS KURMUŞTU VE...
Irak Bölgesel Kürt Yönetimi ile varılan anlaşma kapsamında, PKK'nın faaliyet gösterdiği bölgelerde geçici üsler kuran TSK, üsleri örgütün ana kamplarının bulunduğu dağlık alanlara taşıdı. TSK son olarak İran sınır hattında Hakurk bölgesinde gerçekleştirdiği kapsamlı harekât kapsamında bir bölümü hakim tepelerde olmak üzere 10'u aşkın geçici üs kurmuştu.
TSK'nın bölgedeki birinci hedefi, ana kampların etrafını denetim altına alıp örgütün bölgede hareket alanını kısıtlamak. Uzun vadeli plan ise Kandil dahil iç kesimlerdeki eğitim kamplarını denetim altına almak.
TSK, bölgedeki üs çalışmasını Haftanin'deki harekât sonrası da sürdürmeyi planlıyor. Haftanin'de PKK noktalarının kontrol altına alınmasıyla, önce geçici ardından kalıcı üslerin kurulması bekleniyor.
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