81 ilde 6 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması başladı! İşte açık olan işletmeler...
Son dakika haberine göre; Türkiye'nin 81 ilinde sokağa çıkma yasağı saatlerin 09.00'u göstermesi ile başladı. Yasak saat 15.00'e kadar sürecek. Yasağa uymayanlara idari para cezası uygulanacak.
Türkiye'de 6 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması an itibarıyla başladı. 09.00'da başlayan kısıtlama saat 15.00'te sona erecek. Kısıtlamanın nedeni ise LGS...
KURALA UYMAYANA İDARİ PARA CEZASI
Sokağa çıkma kısıtlaması 81 ilin tamamında eş zamanlı olarak başlarken, görevliler bölgelerde kurallara uymayanlara idari para cezası kesecek. Yasak süresince temel ihtiyaçların giderilmesi için fırın ve market gibi yerler açık olacak.
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI'NIN SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMASI GENELGESİ
İçişleri Bakanlığı, 6 saatlik sokağa çıkma kısıtlamasına ilişkin yayınladığı genelgede şu hususları bildirdi:
LGS'nin yapılacağı 20 Haziran 2020 Cumartesi günü 09.00 ile 15.00 saatleri arasında istisnalar hariç olmak üzere 81 ilde vatandaşları sokağa çıkmaları kısıtlandı. Anı şekilde 27 Haziran 2020 Cumartesi günü saat 09.30 ile 15.00 arasında ve 28 Haziran 2020 Pazar günü 09.30 ile 18.30 saatleri arasında istisnalar hariç 81 ilde bulunan vatandaşların sokağa çıkmaları kısıtlandı.
SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI GENELGESİ: KİMLER MUAF?
Gerek LGS gerekse YKS'ye girecek adayların sınav binasına ulaşımlarının toplu taşıma ile sağlanması halinde kendilerinin yanı sıra bir yakını, özel araçlarla gelinmesi halinde ise araç sürücüsü ile birlikte bir yakını sokağa çıkma kısıtlamasına tabi olmayacak. LGS ve YKS sınavlarının yapılacağı günlerde başta sınava girecek adaylar ve yakınları ile sınav görevlilerinin şehir içi toplu ulaşımlarında herhangi bir aksama olmaması için belediyelerce gerekli tedbirler alınacak ve ihtiyaca göre sefer sayıları artırılacak. Şehirlerarası toplu ulaşım araçlarından (uçak, otobüs, tren, vapur, feribot vs.) biletleme yapmış olanlar sokağa çıkma kısıtlamasına tabi olmayacak.
AÇIK OLACAK İŞYERİ, İŞLETME VE KURUMLAR
Genelgeye göre; sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak gün ve saatlerde; ekmek üretiminin yapıldığı fırın ve/veya unlu mamul ruhsatlı iş yerleri ile bu iş yerlerinin sadece ekmek satan bayileri, market, bakkal, manav, kasap, kuruyemişçi ile tatlı üretiminin yapıldığı/satıldığı iş yerleri açık olacak. Vatandaşlar, ikametlerine en yakın fırın, unlu mamul ruhsatlı iş yerleri, market, bakkal, manav, kasap, kuruyemişçi ile tatlıcılara gidip gelebilecek. İlaç, tıbbi cihaz, tıbbi maske ve dezenfektan üretimi, nakliyesi ve satışına ilişkin faaliyetleri yürüten iş yerleri, kamu ve özel sağlık kurum ve kuruluşları, eczaneler, veteriner klinikleri ve hayvan hastaneleri, zorunlu kamu hizmetlerinin sürdürülmesini sağlayacak kamu kurum ve kuruluşları ile işletmeler, belirlenecek akaryakıt istasyonları, lastik tamircisi, doğalgaz, elektrik, petrol sektöründe stratejik olarak faaliyet yürüten büyük tesis ve işletmeler, oteller ve konaklama yerleri, gıda, temizlik ve ilaç gibi sektörlere ambalaj sağlayan üretim tesisleri açık olacak.
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