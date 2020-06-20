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Son dakika: Sağlık Bakanı Koca'dan LGS paylaşımı: Saat 13.00 gibi...

Son dakika haberine göre Fahrettin Koca, bugün yapılacak Liselere Geçiş Sistemi () kapsamındaki merkezi sınava giren öğrencilere başarı diledi.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 20.06.2020 Güncelleme Tarihi: 20.06.2020
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BAKAN KOCA'DAN LGS PAYLAŞIMI

Koca, Twitter hesabından, "Tüm yurtta sınav merkezlerine beyin göçü başladı. Saat 13.00 gibi eve dönüşte güzel haberler bekliyoruz. En zor sorular kolay gelsin." paylaşımında bulundu.

Sağlık Bakanı Koca'dan LGS paylaşımı: Saat 13.00 gibi... SAĞLIK BAKANI KOCA'DAN LGS PAYLAŞIMI: SAAT 13.00 GİBİ...

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