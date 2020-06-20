Son dakika: Sağlık Bakanı Koca'dan LGS paylaşımı: Saat 13.00 gibi...
Son dakika haberine göre Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bugün yapılacak Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınava giren öğrencilere başarı diledi.
Koca, Twitter hesabından, "Tüm yurtta sınav merkezlerine beyin göçü başladı. Saat 13.00 gibi eve dönüşte güzel haberler bekliyoruz. En zor sorular kolay gelsin." paylaşımında bulundu.
SON DAKİKA: SAĞLIK BAKANI FAHRETTİN KOCA'DAN LGS VE YKS AÇIKLAMASI! BELEDİYE BAŞKANLARINA BU ÇAĞRIYI YAPTI
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