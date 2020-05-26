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DEAŞ liderinin yardımcısı olarak bilinen Moataz al-Jubouri öldürüldü

dakika haberine göre;  liderinin yardımcısı olarak bilinen  al-Jubouri’nin, ’ta terörle mücadele ekipleri tarafından öldürüldüğü duyuruldu.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 26.05.2020 Güncelleme Tarihi: 26.05.2020
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DEAŞ LİDERİNİN YARDIMCISI YOK EDİLDİ

Terör örgütü lideri 'ın yardımcısı al-Jubouri'nin, 'ta terörle mücadele ekipleri tarafından öldürüldüğü duyuruldu. Irak Özel Operasyonel Kuvvetleri, terör örgütü DEAŞ'ın lideri Abdulnasır Kardaş'ın yardımcısı ve sözde Irak valisi Moataz al-Jubouri'nin öldürüldüğünü duyurdu.

DEAŞ LİDERİ YAKALANMIŞTI

Irak'ın resmi haber ajansı INA'ya konuşan güvenlik yetkilileri, terör örgütü DEAŞ'ın öldürülen elebaşı 'nin halefleri arasında ismi geçen Abdulnasır Kardaş'ın yakalandığını duyurmuştu.

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