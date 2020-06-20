Son dakika: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: Covid-19 ile mücadele ederken gücümüzü dünyaya gösterdik
Son dakika haberine göre Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Covid-19 salgını sürecinde, Türkiye 120'den fazla ülkeye tıbbi ekipman sağladı. Biz bir yandan Covid-19 ile mücadele ederken gücümüzü de dünyaya gösterdik." dedi.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye'nin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadelesindeki normalleşme sürecinde sunduğu güvenli turizm hizmetlerinin anlatıldığı- Antalya'da düzenlenen "Yeniden Keşfet" tanıtım etkinliğinde gazetecilerin sorularını yanıtladı.
Bakan Çavuşoğlu'nun açıklamaları şöyle:
Covid-19 salgını sürecinde, Türkiye 120'den fazla ülkeye tıbbi ekipman sağladı. Biz bir yandan Covid-19 ile mücadele ederken gücümüzü de dünyaya gösterdik.
Turist gönderen tüm ülkeler ile irtibatlarımızı sürdürdük. Bazı ülkelerin Türkiye'yi riskli gruba alması konusunda hayal kırıklığına uğradık. Bizim turizm endüstrimiz yabancı turistlerin de hizmetine hazır.
TÜRKİYE'NİN "RİSKLİ DURUMDA" OLMASI
Avrupa Birliğinin kararı önemli. Komisyonda kararı değiştirmek için ellerinden geleni yapacaklarını söylediler.
Türkiye'ye gelen bütün turistlerin tatillerini güvenli bir şekilde geçirmelerini istiyoruz. Konuklarımız Türkiye'den ayrılmadan önce test yaptırmak istiyorsa biz buna hazırız. Bizim alt yapımız buna uygun. Türkiye'den ayrılacağı zaman test yaptırmak isterse konuğumuz, yapacağız.
Almanya'yla Türkiye arasındaki ilişkiler sadece turizmle ilgili tabii ki değil. Birtakım kriterler belirlenmesi gerekiyor. Bu tür kriterleri turizm sektörü ve sağlık sektöründeki uzmanlar belirleyecek. Dünya'da kaç tane AB ülkesi Covid-19'a karşı Türkiye'den daha iyi bir performans gösterdi?
IRAK İLE TÜRKİYE ARASINDAKİ İLİŞKİLER
Kardeş ülke Irak'la ilişkilerimizi her zaman her alanda geliştirmek için çaba sarf ediyoruz. Son 5-6 yıldır Irak başka sorunlarla karşılaştı. DAEŞ'le mücadelede kardeş ülke Irak'a destek verdik. Biz istikrarlı bir Irak istiyoruz. Irak'ın toprak bütünlüğünü destekliyoruz. Biz Irak'ın yeniden inşası için 5 milyar dolar kredi imkanında bulunduk. Irak'ın su yönetiminde bir eksiklik gördük. Su fazla da olsa az da olsa Türkiye suçlanıyor.
Irak bölgesindeki karışıklık terör örgütlerinin işine yaradı. Yeni hükümete destek veriyoruz. Gerekli görüşmelerimizi yaptık.
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