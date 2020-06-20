CHP'li İBB Başkanı İmamoğlu'nun bir skandalı daha gün yüzüne çıktı! Türkler'i yağmacı gibi göstermişler
CHP’li Ekrem İmamoğlu’nun Beylikdüzü Belediye Başkanlığı döneminde Beylikdüzü Belediyesi TV kanalında yayınlanan bir tarih programında “Orhan Gazi döneminde yani 1300’lü yıllarda Türk denizciler bölgedeki köyleri YAĞMALADI” ifadesinin kullanıldığı ortaya çıktı. İşte Sabah Gazetesi'nden Damla Kaya'nın özel haberine ilişkin detaylar...
CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun Beylikdüzü Belediyesi Başkanlığı döneminde belediyenin televizyon kanalında hazırlanan bir belgeselde dikkat çekici bir ifade kullanıldığı ortaya çıktı.
Youtube kanalına eklenen ve İmamoğlu'nun eski belediye başkanlığı döneminde hazırlandığı anlaşılan videoda, "Orhangazi döneminde yani 1300'lü yıllarda Türk denizciler bölgedeki köyleri YAĞMALADI" ifadesinin kullanıldığı anlaşıldı.
Videonun Ekrem İmamoğlu'nun Beylikdüzü belediye başkanı olduğu dönem Beylikdüzü Belediyesi TV ismindeki televizyon kanalının sosyal paylaşım sitesine 2016 yılında eklendiği ortaya çıktı.
Tarihi bilgilerin yer aldığı videoda, "Bu toprakların Osmanlı ile tanışması İstanbul'un fethinden daha eski. Orhangazi döneminde yani 1300'lü yıllarda Türk denizciler bölgedeki köyleri YAĞMALADI. İşte bu dönemde adı geçen üç önemli yerleşim yeri vardı. Tarihi çok eski yıllara dayanan üç önemli köy. Anarşa, Gardan ve Tırakatya. Yani bugünkü isimleriyle Gürpınar, Kavaklı ve Yakuplu" denildi.
TÜRK DENİZCİLER SİZİN GÖZÜNÜZDE EŞKIYA MI?
Türk denizciler İmamoğlu ve ekibi tarafından eşkıya gibi gösterilmesine sosyal medyadan tepki yağdı. Sanatçı Umut Mürare videoyu paylaşarak şunları söyledi: "Orhangazi döneminde yani 1300'lü yıllarda Türk denizciler bölgedeki köyleri yağmaladı!" Bu video İmamoğlu döneminde hazırlanıp Beylikdüzü Belediyesi televizyonunun YouTube kanalında paylaşılmış ve video halen yayında. Türk denizciler sizin gözünüzde eşkıya mı @ekrem_imamoglu?"
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