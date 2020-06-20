20 Haziran 2020, Cumartesi
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Son dakika: DEAŞ'ın sözde istihbarat sorumlusu yakalandı

Son dakika haberi... 'ın sözde istihbarat sorumlusu kod adlı M.E.A. 'te gerçekleştirilen operasyonla yakalandı.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 20.06.2020
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SON DAKİKA: DEAŞ'IN SÖZDE İSTİHBARAT SORUMLUSU YAKALANDI

Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Silahlı Terör Örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, örgüt içerisinde istihbarat sorumlusu olarak faaliyet gösteren kod isimli M.E.A. yapılan operasyonla gözaltına alındı. Şahıs, soruşturma işlemlerinin ardından sevk edildiği nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklandı.

Terör örgütü üyesi M.E.A., işlemlerinin tamamlanmasının ardından cezaevine gönderildi.

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