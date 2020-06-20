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Başkan Erdoğan, PKK'nın katlettiği işçinin ailesiyle görüştü

Son dakika haberi... Başkan , 'ın ilçesinde 'lı teröristlerce şehit edilen 'ın ailesiyle telefonla görüşerek, başsağlığı diledi.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 20.06.2020
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BAŞKAN ERDOĞAN, PKK'NIN KATLETTİĞİ İŞÇİNİN AİLESİYLE GÖRÜŞTÜ

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, beraberinde Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı ve Valisi Ali Hamza Pehlivan ile Görümlü beldesi mevkisinde yol yapım çalışması yapan yüklenici firmaya ait iş makinelerine akaryakıt taşıyan pikabın geçişi sırasında, 'lı teröristlerce önceden yola yerleştirilen el yapımı patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu şehit olan işçilerin ailelerine taziye ziyaretinde bulundu.

Şehit olan 4 kişiden 'ın ailesini ziyaret eden Soylu, Tuncay'ın eşi Emine, babası Mehmet, annesi Halime ve biri kız 2 çocuğuyla bir araya geldi.

Aileye taziyelerini ileten Bakan Soylu, daha sonra şehidin babası 'ı Başkan ile telefonla görüştürdü.

Başkan Erdoğan, PKK'nın katlettiği işçinin ailesiyle görüştü BAŞKAN ERDOĞAN, PKK'NIN KATLETTİĞİ İŞÇİNİN AİLESİYLE GÖRÜŞTÜ

Erdoğan, Tuncay'ın ailesine başsağlığı dileyerek, "Mehmet Bey, başınız sağ olsun. Rabbim taksiratını, hasenatını tebdil etsin. Cennetiyle, cemaliyle şehitlerimize rahmet eylesin. Sevgili Habibine komşu eylesin inşallah. Yücel Allah cennetinde evlatlarınızla beraber haşru cem eylesin. Üzgünüz ama bedellerini de bunlara ödetiyoruz, ödeteceğiz. Allah yar ve yardımcımız olsun inşallah. Sağ olun, var olun. Bütün aileye selamlar." ifadelerini kullandı.

Şehidin babası Mehmet Tuncay da Başkan Erdoğan'a teşekkür etti.

ilçesi Görümlü beldesi Cudi Dağı Kurtik Tepe mevkisinde yol yapım çalışması yapan yüklenici firmaya ait iş makinelerine akaryakıt taşıyan pikabın geçişi sırasında, PKK'lı teröristlerce önceden yola yerleştirilen el yapımı patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu 4 işçi şehit olmuştu.

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