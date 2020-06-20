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Başkan Erdoğan talimatı verdi! İstanbul'da İslamofobiye karşı TV kanalı kurulacak

Son dakika haberi... Başkan , - - üçlüsünün karşı kuracağı kanal için merkezli, İngilizce yayın yapacak medya ve iletişim merkezi kurulması talimatını verdi.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 20.06.2020 Güncelleme Tarihi: 20.06.2020
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İSTANBUL'DA İSLAMOFOBİYE KARŞI TV KANALI KURULACAK

İletişim Başkanı Prof. Dr. , SETA'nın "2019 Avrupa İslamofobi Raporu"nu tanıttığı web panelinin açılış konuşmasında karşı kurulacak kanal ile ilgili bilgiler verdi.

Altun "Eylül ayında Sayın Cumhurbaşkanımız, ve 'ın liderleriyle birlikte, İslamofobi'nin neden olduğu sorunlarla mücadele etmek üzere merkezli, İngilizce yayın yapacak medya ve iletişim merkezi kurulması talimatını vermişlerdir." ifadelerini kullandı.

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