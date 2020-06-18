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Son dakika: LGS ve YKS günü sokak kısıtlaması! Bakan Koca açıkladı: Cumhurbaşkanımız talimat verdi

Son dakika haberine göre , ve sınavlarının yapıldığı gün sınırlı sokağa çıkma yasağı uygulanacağını açıkladı. Bakan Koca, ''Gidiş ve dönüş saatlerinde yoğunluk olmaması için Cumhurbaşkanımız sınırlı sokağa çıkma yasağı yönünde talimat verdi'' dedi.

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Giriş Tarihi: 18.06.2020 Güncelleme Tarihi: 18.06.2020
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LGS VE YKS GÜNÜ SOKAK KISITLAMASI!

LGS ve YKS sınavları sırasında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak. Açıklama 'dan geldi.

LGS ve YKS günü sokak kısıtlaması! Bakan Koca açıkladı: Cumhurbaşkanımız talimat verdi | Video LGS VE YKS GÜNÜ SOKAK KISITLAMASI! BAKAN KOCA AÇIKLADI: CUMHURBAŞKANIMIZ TALİMAT VERDİ | VİDEO

Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, ''LGS ve YKS günlerinde sağlanması gereken şartlar konusunda Bilim Kurulumuz tavsiye kararı aldı. Sınava gidiş ve dönüş saatlerinde dışarıda yoğunluk olmaması, günün gençlere ayrılması için Cumhurbaşkanımız sınırlı bir sokağa çıkma yasağı yönünde talimat verdiler'' dedi.

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