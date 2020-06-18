Son dakika: LGS ve YKS günü sokak kısıtlaması! Bakan Koca açıkladı: Cumhurbaşkanımız talimat verdi

LGS ve YKS sınavları sırasında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak. Açıklama Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan geldi.

Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, ''LGS ve YKS günlerinde sağlanması gereken şartlar konusunda Bilim Kurulumuz tavsiye kararı aldı. Sınava gidiş ve dönüş saatlerinde dışarıda yoğunluk olmaması, günün gençlere ayrılması için Cumhurbaşkanımız sınırlı bir sokağa çıkma yasağı yönünde talimat verdiler'' dedi.