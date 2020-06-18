Son dakika: LGS ve YKS günü sokak kısıtlaması! Bakan Koca açıkladı: Cumhurbaşkanımız talimat verdi
Son dakika haberine göre Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, LGS ve YKS sınavlarının yapıldığı gün sınırlı sokağa çıkma yasağı uygulanacağını açıkladı. Bakan Koca, ''Gidiş ve dönüş saatlerinde yoğunluk olmaması için Cumhurbaşkanımız sınırlı sokağa çıkma yasağı yönünde talimat verdi'' dedi.
LGS ve YKS sınavları sırasında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak. Açıklama Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan geldi.
Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, ''LGS ve YKS günlerinde sağlanması gereken şartlar konusunda Bilim Kurulumuz tavsiye kararı aldı. Sınava gidiş ve dönüş saatlerinde dışarıda yoğunluk olmaması, günün gençlere ayrılması için Cumhurbaşkanımız sınırlı bir sokağa çıkma yasağı yönünde talimat verdiler'' dedi.
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