Son dakika... Yarın sokağa çıkma yasağı var mı? 20-21 Haziran'da sokağa çıkma kısıtlaması var mı? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüsle mücadelede alınan tedbirler kapsamında LGS ve YKS'nin yapılacağı günlerde belirlenen saatlerde sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanacağını açıklamıştı. Bu gelişmelerin ardından 81 ilde uygulanacak sokağa çıkma yasağı ile ilgili detaylar araştırılmaya başlandı. İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelge ile merak edilen sorular yanıt buldu. Peki, yarın sokağa çıkma yasağı var mı? 21-2 Haziran Cumartesi - Pazar sokağa çıkma yasağı olacak mı? İşte sokağa çıkma yasağı günleri ve saatleri...

20-21 HAZİRAN'DA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI?

İşte sokağa çıkma yasağının uygulanacağı günler ve saatler:

20 Haziran Cumartesi saat 09.00 - 15.00

27 Haziran Cumartesi 09.30-15.00

28 Haziran Pazar 09.30-18.30

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