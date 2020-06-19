Son dakika: YKS ertelendi mi? Danıştay'dan YKS kararı! 2020 YKS sınavı ne zaman, saat kaçta?
Son dakika haberi... YKS ertelendi mi? YKS ne zaman yapılacak? Yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle YKS tarihi ertelenmiş, ÖSYM tarafından yeni sınav takvimi duyurulmuştu. YKS'nin ertelenip ertelenmeyeceği konusunda araştırmalar sürerken, Danıştay'dan YKS kararı geldi. Üniversiteye hazırlanan öğrenciler sınav tarihi ile ilgili araştırmalarını sürdürüyor. Peki, YKS ertelendi mi? 2020 YKS sınavı ne zaman, saat kaçta? İşte cevaplar...
Son dakika... YKS ertelendi mi? Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından gerçekleştirilecek Yükseköğretim Kurumları Sınavı YKS) için hazırlıklar devam ediyor. Üniversiteye geçiş yapabilmek için uygulanan YKS'ye hazırlıklarını sürdüren öğrenciler, sınavın ertelenip ertelenmediğini araştırıyor. İYİ Parti İzmir Milletvekili ve TBMM Grup Başkan Vekili Müsavat Dervişoğlu YKS tarihinin ertelenmesi için Danıştay 'a başvuru yapmıştı. YKS ile ilgili karar açıklandı. Peki, YKS ertelendi mi? 2020 YKS sınavı ne zaman, saat kaçta? İşte merak edilenler...
YKS ERTELENDİ Mİ?
Danıştay 8. Dairesi, YKS'nin yapılmasına ilişkin kararın iptali istemiyle açılan davayı reddetti.
NELER YAŞANMIŞTI?
İYİ Parti İzmir Milletvekili ve TBMM Grup Başkan Vekili Müsavat Dervişoğlu YKS tarihinin ertelenmesi için Danıştay 'a başvuru yapmıştı. YKS tarihinin Temmuz ayından Haziran ayına alınma kararının iptal edilmesi ve YKS'nin ertelenmesi için tarafların savunması 2 gün önce istenmişti.
YKS SINAV YERLERİ NASIL ÖĞRENİLİR?
2020-YKS adaylarının sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlandı. Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesini, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile öğrenebilecekler.
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