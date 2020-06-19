Son dakika: Kiliseye saldıran provokatör için istenen ceza belli oldu!
Son dakika haberine göre Üsküdar Kuzguncuk'ta bulunan Surp Krikor Lusavoriç Ermeni Kilisesi'nin dış sokak kapısındaki haçı söktüğü iddiası ile tutuklu bulunan Mazlum S. hakkında, "İbadethanelere ve mezarlıklara zarar vermek" suçundan 5 yıl 4 aya kadar hapis cezası istendi.
Üsküdar'daki Ermeni Kilisesi'nin haçını söküp kırdığı gerekçesiyle tutuklanan şüpheli hakkında 5 yıl 4 aya kadar hapis cezası istendi.
KUZGUNCUK'TA NE OLMUŞTU?
Üsküdar Kuzguncuk Çarşı Caddesi üzerinde bulunan Surp Krikov Lusavoriç Ermeni Kilisesi'nin dış kapısının haçı 22 Mayıs cuma akşamı sökülmüştü. Haçın sökülmesine ilişkin olarak İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılmış, şüpheli M. S. gözaltına alınmıştı. Savcılık sorgusunun ardından "İbadethanelere ve mezarlıklara zarar verme" suçundan tutuklanması talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilen şüpheli, mahkemede şeker hastası olduğunu, olayı hastalığının etkisiyle yaptığını öne sürerek "Yaptığım eylem nedeniyle çok pişmanım. Bu eylemin altında herhangi bir neden yoktur. Tüm dinlere saygılıyım. Ne Ermenilere ne de Hristiyanlara bir husumetim yoktur" demişti. M. S., mahkeme tarafından adli kontrol şartı ile serbest bırakılmıştı.
Kilise haçının sökülmesi güvenlik kameralarına yansımıştı.
DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
- İstanbul Valisi duyurdu: Onlar da muaf
- Az önce açıklandı! Yok edildiler
- Almanya'dan Türkiye'de için yeni Covid-19 açıklaması
- Koronanın nerelerde daha hızlı bulaştığı belli oldu
- İki bakan arasında dikkat çeken an
- TBMM Başkanı Şentop, Bahçeli ile görüşecek
- Adalar Kaymakamından İBB'nin araçlarıyla ilgili açıklama
- Sorumluluk sınavları ertelendi mi?
- 'Pençe Kaplan'da yeni gelişme
- Terörist Sabri Dal ile ilgili çarpıcı bilgiler!
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- ŞOK'tan dev indirim! 20 Haziran Cumartesi kataloğu sürprizlerle dolu! İşte ŞOK aktüel ürünler kataloğu
- Son dakika: Sorumluluk sınavları ertelendi mi? 2020 MEB Lise sorumluluk sınavları ne zaman?
- Son dakika: Yarın sokağa çıkma yasağı var mı? 21-2 Haziran Cumartesi - Pazar sokağa çıkma yasağı olacak mı?
- Trabzon TOKİ 2020 kura sonuçları isim listesi açıklandı mı? TOKİ Trabzon Merkez 480 konut kura çekilişi
- Son dakika: YKS ertelendi mi? Danıştay'dan YKS kararı! 2020 YKS sınavı ne zaman, saat kaçta?
- Son dakika: Emekli maaşları Temmuz zammı ile ne kadar olacak? 2020 SSK Bağkur emekli maaşı hesaplama
- Son dakika: İstanbul'da maske takmama cezası ne kadar? İstanbul'da maskesiz sokağa çıkmak yasak mı?
- TOKİ Çanakkale kura sonuçları isim listesi: 2020 Çanakkale Merkez 2+1, 3+1 TOKİ kura çekimi sonuçları sorgulama
- Son dakika: Bekçi alımı 2020 başvuru tarihi ne zaman? İçişleri Bakanı Süleyman Soylu açıkladı
- Bakan Soylu açıkladı! Jandarma uzman erbaş alımı ne zaman? 2020 Jandarma 4. grup duyurusu yayımlandı mı?
- e-okul.meb.gov.tr: Karneler nasıl alınacak? 2020 karne, takdir ve teşekkür sorgulama ekranı
- BİM aktüel 19 Haziran 2020 kataloğu: Cuma günü kampanyaları dolu dolu! İşte BİM 19 Haziran indirimleri