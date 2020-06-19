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Son dakika: Kiliseye saldıran provokatör için istenen ceza belli oldu!

Son dakika haberine göre Üsküdar Kuzguncuk'ta bulunan Surp Krikor Lusavoriç 'nin dış sokak kapısındaki haçı söktüğü iddiası ile tutuklu bulunan Mazlum S. hakkında, "İbadethanelere ve mezarlıklara zarar vermek" suçundan 5 yıl 4 aya kadar hapis cezası istendi.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 19.06.2020 Güncelleme Tarihi: 19.06.2020
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O PROVOKATÖR İÇİN İSTENEN CEZA BELLİ OLDU!

Üsküdar'daki 'nin haçını söküp kırdığı gerekçesiyle tutuklanan şüpheli hakkında 5 yıl 4 aya kadar hapis cezası istendi.

KUZGUNCUK'TA NE OLMUŞTU?
Üsküdar Kuzguncuk Çarşı Caddesi üzerinde bulunan Surp Krikov Lusavoriç Ermeni Kilisesi'nin dış kapısının haçı 22 Mayıs cuma akşamı sökülmüştü. Haçın sökülmesine ilişkin olarak İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılmış, şüpheli M. S. gözaltına alınmıştı. Savcılık sorgusunun ardından "İbadethanelere ve mezarlıklara zarar verme" suçundan tutuklanması talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilen şüpheli, mahkemede şeker hastası olduğunu, olayı hastalığının etkisiyle yaptığını öne sürerek "Yaptığım eylem nedeniyle çok pişmanım. Bu eylemin altında herhangi bir neden yoktur. Tüm dinlere saygılıyım. Ne Ermenilere ne de Hristiyanlara bir husumetim yoktur" demişti. M. S., mahkeme tarafından adli kontrol şartı ile serbest bırakılmıştı.

Kilise haçının sökülmesi güvenlik kameralarına yansımıştı.

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