30 Mayıs 2020, Cumartesi
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Haberler Gündem Haberleri Ermeni Kilisesi'ne yapılan provokatif saldırıyla ilgili İletişim Başkanı Altun'dan açıklama

Ermeni Kilisesi'ne yapılan provokatif saldırıyla ilgili İletişim Başkanı Altun'dan açıklama

Son dakika haberi... İletişim Başkanı , farklı inanç ve etnik kimlikten vatandaşların kardeşliğini ve birliğini bozma amacı taşıyan her türlü eylemin karşısında dirayetle duracaklarını ve kardeşlik hukukunun bozulmaması için ellerinden gelen gayreti göstereceklerini bildirdi.

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Giriş Tarihi: 30.05.2020
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ERMENİ KİLİSESİ'NE YAPILAN PROVOKATİF SALDIRIYLA İLGİLİ İLETİŞİM BAŞKANI ALTUN'DAN AÇIKLAMA

Altun, Twitter hesabından, 'ne yapılan saldırıya ilişkin paylaşımda bulundu.

Her türlü inancın barış ve huzur içerisinde komşuluk hukukuna riayet ederek yaşanan Kuzguncuk'ta, Surp Krikor Ermeni Kilisesi'ne yapılan provokatif saldırıdan derin üzüntü duyduklarını belirten Altun, şunları kaydetti:

"Farklı inanç ve etnik kimlikten vatandaşlarımızın kardeşliğini ve birliğini bozma amacı taşıyan her türlü eylemin karşısında dirayetle duracak ve kardeşlik hukukunun bozulmaması için elimizden gelen gayreti göstereceğiz. Bu alçak saldırı dolayısıyla komşumuz olan Surp Krikor Ermeni Kilisesi Vakfı Başkanı Edvard Ayvazyan'ı arayarak geçmiş olsun dileklerimi ve üzüntümü ilettim. Bu üzücü olayın hukuki zeminde takipçisi olacak ve vatandaşlarımızın haklarını her zaman savunacağız."

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