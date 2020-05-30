İstanbul'daki Ermeni Kilisesi'ne ait haçı söken şüpheli tutuklandı
Son dakika haberleri... Üsküdar'daki Ermeni Kilisesi'nin haçını söküp kırdığı ve kilisenin önündeki kaldırıma attığı gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, Üsküdar Kuzguncuk Mahallesi'ndeki Ermeni Kilisesi'ne ait haçın 28 Mayıs'ta kırılıp kilise önündeki kaldırıma atılması olayına ilişkin gözaltına alınan ve Nöbetçi Anadolu 7. Sulh Ceza Hakimliğince adli kontrol ile serbest bırakılan şüpheli Mazlum S. hakkında yeni bir gelişme yaşandı.
Soruşturmayı yürüten savcılık, şüphelinin serbest bırakılma kararına itiraz ederek, hakkında yeniden yakalama kararı çıkarılmasını talep etti.
Talebi değerlendiren Nöbetçi Anadolu 8. Sulh Ceza Hakimliği, savcılığın talebini kabul ederek, "ibadethanelere ve mezarlıklara zarar verme" suçundan şüpheli Mazlum S. hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkardı.
Bunun üzerine tekrar gözaltına alınan Mazlum S., Anadolu Adalet Sarayı'na getirildi.
Savcılıktaki işlemlerinin ardından şüpheli, nöbetçi hakimliğe sevk edildi.
Mazlum S. hakimlik ifadesinde, bütün ibadetlere saygısı bulunduğunu savunarak, kalp ve şeker hastasını olduğunu, haçı gördüğünde göğsünde bir baskı ve rahatsızlık hissettiğini, bir anda haçı alarak yere attığını, kamera kayıtlarında görüldüğü gibi bir yere götürmediğini anlattı.
Pişmanlık duyduğunu dile getiren şüpheli Mazlum S., hakkında tekrardan adli kontrol kararı verilmesini istedi.
Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği, şüphelinin üzerine atılı suçu işlediğine dair kuvvetli suç şüphesi bulunduğundan tutuklanmasına karar verdi.
DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
- 1 Haziran'da nereler açılacak?
- Başkan Erdoğan'dan şehitler için baş sağlığı mesajı
- İçişleri Bakanlığından lokanta ve restoranlarla ilgili yeni genelge
- İspanya'da sevindiren Kovid-19 tablosu
- 81 ile yeni genelge gitti! İşte tüm detaylar...
- CHP’li İBB Başkanı İmamoğlu’nun lakayıt türbe ziyareti tepki çekti
- Sağlık Bakanlığı açıkladı: Artık konuşmak yasak
- Bakan Koca son vaka sayısını açıkladı
- CHP'li İmamoğlu, Bülbüldere Yağmur Suyu Tüneli projesini sahiplendi!
- CHP'li Öztrak, Türkiye ekonomisini uçuruma sürüklemiş!
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- BİM 2 Haziran 2020 aktüel ürünler kataloğu: Kiraz Biber Turşusu dikkat çekiyor! İşte BİM aktüel kataloğu...
- 1000 TL yardım başvuru sonuçları sorgulama: e-Devlet 3. faz pandemi nakdi yardım parası nasıl alınır?
- Türkiye normalleşme planı: 1 Haziran'da kalkan yasaklar hangileri? Pazartesi günü nereler açılacak?
- Ustalar dağılmış Mercedes'i öyle bir hale getirdi ki! Hayran kaldılar...
- Kemal Sunal'ın unutulmaz filmi Çöpçüler Kralı'ndaki Hacer'in küçük kardeşi son haliyle şaşırttı
- Vakıfbank kredi başvuru sonuçları sorgulama: 2020 Vakıfbank 6 ay ödemesiz kredi başvurusu nasıl yapılır?
- SpaceX insanlı uçuş canlı nasıl izlenir? SpaceX Crew Dragon ne zaman, saat kaçta fırlatılacak?
- Son dakika: Düğün salonları ile ilgili genelge yayımlandı mı? Düğünler ne zaman başlayacak? Açılış tarihi...
- Son dakika: İlk uçuşlar hangi illere yapılacak? THY ve Pegasus iç hat uçuşlar ne zaman başlayacak?
- Kronik hastalar ne zaman işe başlayacak? Sağlık Bakanlığı'nın belirlediği kronik hastalıklar nelerdir?
- YKS sınav giriş yerleri ne zaman açıklanacak? 2020 YKS sınavı ne zaman? YKS'ye kaç gün kaldı?
- Son dakika: Adana'da korkutan deprem! 30 Mayıs AFAD ve Kandilli son depremler listesi