İstanbul'daki Ermeni Kilisesi'ne ait haçı söken şüpheli tutuklandı

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, Üsküdar Kuzguncuk Mahallesi'ndeki Ermeni Kilisesi'ne ait haçın 28 Mayıs'ta kırılıp kilise önündeki kaldırıma atılması olayına ilişkin gözaltına alınan ve Nöbetçi Anadolu 7. Sulh Ceza Hakimliğince adli kontrol ile serbest bırakılan şüpheli Mazlum S. hakkında yeni bir gelişme yaşandı.

Soruşturmayı yürüten savcılık, şüphelinin serbest bırakılma kararına itiraz ederek, hakkında yeniden yakalama kararı çıkarılmasını talep etti.

Talebi değerlendiren Nöbetçi Anadolu 8. Sulh Ceza Hakimliği, savcılığın talebini kabul ederek, "ibadethanelere ve mezarlıklara zarar verme" suçundan şüpheli Mazlum S. hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkardı.

Bunun üzerine tekrar gözaltına alınan Mazlum S., Anadolu Adalet Sarayı'na getirildi.

Savcılıktaki işlemlerinin ardından şüpheli, nöbetçi hakimliğe sevk edildi.

Mazlum S. hakimlik ifadesinde, bütün ibadetlere saygısı bulunduğunu savunarak, kalp ve şeker hastasını olduğunu, haçı gördüğünde göğsünde bir baskı ve rahatsızlık hissettiğini, bir anda haçı alarak yere attığını, kamera kayıtlarında görüldüğü gibi bir yere götürmediğini anlattı.

Pişmanlık duyduğunu dile getiren şüpheli Mazlum S., hakkında tekrardan adli kontrol kararı verilmesini istedi.

Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği, şüphelinin üzerine atılı suçu işlediğine dair kuvvetli suç şüphesi bulunduğundan tutuklanmasına karar verdi.