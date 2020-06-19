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Son dakika: Gözler bu toplantıda! TBMM Başkanı Şentop ile Bahçeli görüşmesi başladı

Son dakika haberine göre, Başkanı ile Genel Başkanı görüşmesi başladı. Görüşmede seçimlerinin ele alınması bekleniyor.

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Giriş Tarihi: 19.06.2020 Güncelleme Tarihi: 19.06.2020
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TBMM BAŞKANI ŞENTOP İLE BAHÇELİ GÖRÜŞMESİ BAŞLADI

Meclis Başkanı ile Genel Başkanı görüşmesi başladı

Gözler saat 16.00'da! TBMM Başkanı Şentop, Bahçeli ile görüşecek GÖZLER SAAT 16.00'DA! TBMM BAŞKANI ŞENTOP, BAHÇELİ İLE GÖRÜŞECEK

için adaylıklar konuşulmaya devam ederken, eski Meclis Başkanları'ndan tekrar aday olmayacağını açıklamıştı. 'nin Meclis Başkan adayı netleşmezken, Başkanı Şentop, bugün MHP lideri ile görüşecek.

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