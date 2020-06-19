Son dakika: Gözler bu toplantıda! TBMM Başkanı Şentop ile Bahçeli görüşmesi başladı
Son dakika haberine göre, TBMM Başkanı Mustafa Şentop ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli görüşmesi başladı. Görüşmede Meclis Başkanlığı seçimlerinin ele alınması bekleniyor.
Meclis Başkanı Mustafa Şentop ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli görüşmesi başladı
Meclis Başkanlığı için adaylıklar konuşulmaya devam ederken, eski Meclis Başkanları'ndan Binali Yıldırım tekrar aday olmayacağını açıklamıştı. AK Parti'nin Meclis Başkan adayı netleşmezken, TBMM Başkanı Şentop, bugün MHP lideri ile görüşecek.
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