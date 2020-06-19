Son dakika: Danıştay'dan flaş YKS kararı
Son dakika... İYİ Parti İzmir Milletvekili ve TBMM Grup Başkan Vekili Müsavat Dervişoğlu YKS tarihinin ertelenmesi için Danıştay 'a başvuru yapmıştı. Danıştay 8. Dairesi, YKS'nin yapılmasına ilişkin kararın iptali istemiyle açılan davayı reddetti.
NELER YAŞANMIŞTI?
İYİ Parti İzmir Milletvekili ve TBMM Grup Başkan Vekili Müsavat Dervişoğlu YKS tarihinin ertelenmesi için Danıştay 'a başvuru yapmıştı. YKS tarihinin Temmuz ayından Haziran ayına alınma kararının iptal edilmesi ve YKS'nin ertelenmesi için tarafların savunması 2 gün önce istenmişti.
YKS NE ZAMAN YAPILACAK?
AYT, TYT ve YDT olmak üzere üç oturumdan oluşan YKS 27-28 Haziran 2020 tarihlerinde yapılacak.
YKS 1. Oturum (TYT): 27 Haziran 10:15
YKS 2. Oturum (AYT): 28 Haziran 10:15
YKS 3. Oturum (YDT): 28 Haziran 15:45
TYT , 27 Haziran 20 20 Cumartesi günü yapılacaktır. Sınav, 10.15'te başlayacak ve 165 dakika sürecektir.
AYT, 28 Haziran 2020 Pazar günü yapılacaktır. Sınav, 10.15'te başlayacak ve 180 dakika sürecektir.
YDT, 28 Haziran 2020 Pazar günü yapılacaktır. Sınav, 15.45'te başlayacak ve 120 dakika sürecektir.
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