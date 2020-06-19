Brezilyalı vali Twitter'dan paylaştı! Türkiye'nin yerli solunum cihazı dünyaya can veriyor
Corona virüs salgını sonrası yerli solunum cihazı çalışmalarına hız veren Türkiye ihracatta da kısa sürede başarı kazandı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Brezilyalı valinin sosyal medyadan yerli cihaza yönelik paylaşımına atıfta bulunarak, binlerce kilometre uzakta "Made in TÜRKİYE" yazısını görmenin gurur verici olduğunu belirtti.
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Türkiye'de üretilip Brezilya'ya ihraç edilen yerli solunum cihazlarının fotoğrafını paylaşarak, "Türkiye'den 11 bin kilometre ötede bir hastanede, 'Made in TÜRKİYE' yazısını görmek, sizce de gurur verici değil mi?" ifadelerini kullandı.
Varank, Twitter hesabından, Sao Paulo Valisi Joao Doria'nın eyaletin kamu hastanelerine dağıtılan Türkiye üretimli solunum cihazlarını içeren görselli mesajını paylaştı.
"MilliTeknolojiHamlesi" etiketiyle paylaşımda bulunan Varank, "Türkiye'den 11 bin kilometre ötede bir hastanede, 'Made in TÜRKİYE' yazısını görmek; Yabancı bir devlet adamının bizim ürünlerimizi paylaştığını görmek; Sizce de gurur verici değil mi?" değerlendirmesinde bulundu.
"HİÇBİR KOVİD-19 HASTASI TEDAVİDEN MAHRUM KALMAYACAK"
Sao Paulo Valisi Joao Doria, "Made in Türkiye" baskılı solunum cihazlarının fotoğraflarına yer verdiği mesajında, 2 bin 72 solunum cihazının Sao Paulo eyaletindeki farklı kamu hastanelerine dağıtıldığını aktardı. Doria, solunum cihazlarının Taubate, Registro ve Bauru bölgelerine ulaştığı ve hastanelerde hizmete sunulduğunu belirtti.
Doria, Türkiye'den tedarik ettikleri solunum cihazlarıyla yoğun bakım ünitelerindeki yatak sayısını ikiye katlayabildiklerine işaret ederek, "Böylelikle Sao Paulo'da hiçbir yeni tip koronavirüs (Kovid-19) hastası tedaviden mahrum kalmayacak." açıklamasında bulundu.
İşte Brezilyalı valinin paylaşımı...
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