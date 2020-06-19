19 Haziran 2020, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Brezilyalı vali Twitter'dan paylaştı! Türkiye'nin yerli solunum cihazı dünyaya can veriyor

Brezilyalı vali Twitter'dan paylaştı! Türkiye'nin yerli solunum cihazı dünyaya can veriyor

Corona virüs salgını sonrası çalışmalarına hız veren ihracatta da kısa sürede başarı kazandı. Sanayi ve , Brezilyalı valinin sosyal medyadan yerli cihaza yönelik paylaşımına atıfta bulunarak, binlerce kilometre uzakta "Made in TÜRKİYE" yazısını görmenin gurur verici olduğunu belirtti.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 19.06.2020 Güncelleme Tarihi: 19.06.2020
ABONE OL
O ÜLKENİN VALİSİ PAYLAŞTI! TÜRKİYE'YE ÖVGÜ

Sanayi ve , 'de üretilip 'ya ihraç edilen yerli solunum cihazlarının fotoğrafını paylaşarak, "Türkiye'den 11 bin kilometre ötede bir hastanede, 'Made in TÜRKİYE' yazısını görmek, sizce de gurur verici değil mi?" ifadelerini kullandı.

Son dakika: Taşınabilir yerli solunum cihazı A Haber’de |Video SON DAKİKA: TAŞINABİLİR YERLİ SOLUNUM CİHAZI A HABER’DE |VİDEO

Varank, Twitter hesabından, Sao 'nın eyaletin kamu hastanelerine dağıtılan Türkiye üretimli solunum cihazlarını içeren görselli mesajını paylaştı.

"MilliTeknolojiHamlesi" etiketiyle paylaşımda bulunan Varank, "Türkiye'den 11 bin kilometre ötede bir hastanede, 'Made in TÜRKİYE' yazısını görmek; Yabancı bir devlet adamının bizim ürünlerimizi paylaştığını görmek; Sizce de gurur verici değil mi?" değerlendirmesinde bulundu.



"HİÇBİR KOVİD-19 HASTASI TEDAVİDEN MAHRUM KALMAYACAK"
Valisi Joao Doria, "Made in Türkiye" baskılı solunum cihazlarının fotoğraflarına yer verdiği mesajında, 2 bin 72 solunum cihazının Sao Paulo eyaletindeki farklı kamu hastanelerine dağıtıldığını aktardı. Doria, solunum cihazlarının Taubate, Registro ve Bauru bölgelerine ulaştığı ve hastanelerde hizmete sunulduğunu belirtti.

Doria, Türkiye'den tedarik ettikleri solunum cihazlarıyla yoğun bakım ünitelerindeki yatak sayısını ikiye katlayabildiklerine işaret ederek, "Böylelikle Sao Paulo'da hiçbir yeni tip koronavirüs (Kovid-19) hastası tedaviden mahrum kalmayacak." açıklamasında bulundu.

İşte Brezilyalı valinin paylaşımı...

Başkan Erdoğan'dan yerli ve milli solunum cihazı açıklaması BAŞKAN ERDOĞAN'DAN YERLİ VE MİLLİ SOLUNUM CİHAZI AÇIKLAMASI
Brezilya Türkiye'den solunum cihazı satın aldı BREZİLYA TÜRKİYE'DEN SOLUNUM CİHAZI SATIN ALDI
Son dakika: Taşınabilir yerli solunum cihazı A Haber’de |Video SON DAKİKA: TAŞINABİLİR YERLİ SOLUNUM CİHAZI A HABER’DE |VİDEO

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    ANA SAYFA