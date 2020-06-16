16 Haziran 2020, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Son dakika: YKS tarihi değişecek mi, ertelendi mi? 2020 ÖSYM YKS sınav giriş yerleri sorgulama nasıl yapılır?

Son dakika: YKS tarihi değişecek mi, ertelendi mi? 2020 ÖSYM YKS sınav giriş yerleri sorgulama nasıl yapılır?

Son dakika... YKS tarihi değişecek mi? YKS ertelendi mi? ÖSYM tarafından gerçekleştirilecek YKS sınavına geri sayım başladı. Sınava hazırlıklarına devam eden öğrenciler, sınavın yeniden ertelenip ertelenmeyeceğini araştırıyorlar. ÖSYM tarafından sınava giriş yerlerini gösteren sınav giriş belgesi erişime açıldı. Peki, YKS tarihi değişecek mi, ertelendi mi? 2020 ÖSYM YKS sınav giriş yerleri sorgulama nasıl yapılır? İşte son gelişmeler...

Giriş Tarihi: 16.06.2020 15:44 Güncelleme Tarihi: 16.06.2020 15:53
  • 1
  • 17
Son dakika: YKS tarihi değişecek mi, ertelendi mi? 2020 ÖSYM YKS sınav giriş yerleri sorgulama nasıl yapılır?

Son dakika...YKS ertelenecek mi? Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından gerçekleştirilecek Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) sayılı günler kaldı. ÖSYM tarafından sınav giriş belgelerinin erişime açılmasının ardından öğrenciler sınav yerlerini ve sınav tarihi ile ilgili son gelişmeleri araştırmaya başladılar. Koronavirüs salgını nedeniyle sınavın ertelenip ertelenmeyeceği merak ediliyor. Peki, YKS tarihi değişecek mi, ertelendi mi? 2020 ÖSYM YKS sınav giriş yerleri sorgulama nasıl yapılır? İşte merak edilenler...

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 17
Son dakika: YKS tarihi değişecek mi, ertelendi mi? 2020 ÖSYM YKS sınav giriş yerleri sorgulama nasıl yapılır?

YKS ERTELENECEK Mİ?

YKS'nin ertelenip ertelenmeyeceği konusunda resmi bir açıklama yapılmadı. Sınav, ÖSYM tarafından belirlenen tarihte gerçekleştirilecek. Erteleme olup olmayacağı konusunda açıklama geldiğinde haberimizin içeriğinde yer alacak.

  • 3
  • 17
Son dakika: YKS tarihi değişecek mi, ertelendi mi? 2020 ÖSYM YKS sınav giriş yerleri sorgulama nasıl yapılır?

YKS SINAV YERLERİ NASIL ÖĞRENİLİR?

2020-YKS adaylarının sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlandı. Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesini, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile öğrenebilecekler.

YKS SINAV GİRİŞ YERLERİ SORGULAMA İÇİN TIKLAYIN...

  • 4
  • 17
Son dakika: YKS tarihi değişecek mi, ertelendi mi? 2020 ÖSYM YKS sınav giriş yerleri sorgulama nasıl yapılır?

2020 YKS NE ZAMAN?

ÖSYM'nin yayımladığı takvime göre, 2020 YKS sınavları 27-28 Haziran'da gerçekleştirilecek.

2020-YKS 1. Oturum (TYT): 27 Haziran 2020 Cumartesi 10.15
2020-YKS 2. Oturum (AYT): 28 Haziran 2020 Pazar 10.15
2020-YKS 3. Oturum (YDT) 28 Haziran 2020 Pazar 15.45

  • 5
  • 17
Son dakika: YKS tarihi değişecek mi, ertelendi mi? 2020 ÖSYM YKS sınav giriş yerleri sorgulama nasıl yapılır?

YKS SINAV SÜRESİ KAÇ DAKİKA?

TYT , 27 Haziran 20 20 Cumartesi günü yapılacaktır. Sınav, 10.15'te başlayacak ve 165 dakika sürecektir.

AYT, 28 Haziran 2020 Pazar günü yapılacaktır. Sınav, 10.15'te başlayacak ve 180 dakika sürecektir.

YDT, 28 Haziran 2020 Pazar günü yapılacaktır. Sınav, 15.45'te başlayacak ve 120 dakika sürecektir.