ANA SAYFA
Son dakika: YKS tarihi değişecek mi, ertelendi mi? 2020 ÖSYM YKS sınav giriş yerleri sorgulama nasıl yapılır?
Son dakika... YKS tarihi değişecek mi? YKS ertelendi mi? ÖSYM tarafından gerçekleştirilecek YKS sınavına geri sayım başladı. Sınava hazırlıklarına devam eden öğrenciler, sınavın yeniden ertelenip ertelenmeyeceğini araştırıyorlar. ÖSYM tarafından sınava giriş yerlerini gösteren sınav giriş belgesi erişime açıldı. Peki, YKS tarihi değişecek mi, ertelendi mi? 2020 ÖSYM YKS sınav giriş yerleri sorgulama nasıl yapılır? İşte son gelişmeler...
Giriş Tarihi: 16.06.2020 15:44 Güncelleme Tarihi: 16.06.2020 15:53
- 1
- 17
- 2
- 17
- 3
- 17
- 4
- 17
- 5
- 17