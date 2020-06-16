Son dakika: YKS tarihi değişecek mi, ertelendi mi? 2020 ÖSYM YKS sınav giriş yerleri sorgulama nasıl yapılır?

Son dakika...YKS ertelenecek mi? Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından gerçekleştirilecek Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) sayılı günler kaldı. ÖSYM tarafından sınav giriş belgelerinin erişime açılmasının ardından öğrenciler sınav yerlerini ve sınav tarihi ile ilgili son gelişmeleri araştırmaya başladılar. Koronavirüs salgını nedeniyle sınavın ertelenip ertelenmeyeceği merak ediliyor. Peki, YKS tarihi değişecek mi, ertelendi mi? 2020 ÖSYM YKS sınav giriş yerleri sorgulama nasıl yapılır? İşte merak edilenler...