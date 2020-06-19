Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan 'karne' paylaşımı
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak sosyal paylaşım sitesi Twitter'dan, bu yıl e-okul üzerinden verilecek karnelere ilişkin paylaşımda bulundu. Bakan Albayrak, "Hepinize sağlıklı, güneşli ve verimli geçecek dolu dolu bir yaz tatili diliyorum." dedi.
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak Twitter üzerinden karne paylaşımında bulundu.
Bakan Albayrak paylaşımında, "Kıymetli öğretmenlerimiz, velilerimiz, çocuklarımız ve gençlerimiz, bu sene buruk ama umut dolu bir karne heyecanı yaşıyorsunuz. Farkındayız. Ama bir süre daha sabretmek zorundayız. Hepinize sağlıklı, güneşli ve verimli geçecek dolu dolu bir yaz tatili diliyorum." ifadelerini kullandı.
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