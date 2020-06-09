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Başkan Erdoğan'dan yerli ve milli solunum cihazı açıklaması

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Giriş: 09.06.2020 00:02
Güncelleme:09.06.2020 00:02
TRT ortak yayınında önemli açıklamalarda bulunan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, yerli ve milli solunum cihazları hakkında konuştu. Türkiye'nin ilaç ve aşı çalışmalarına devam ettiğini belirten Başkan Erdoğan, "Yerli ve milli solunum cihazını ürettik. Yoğun bir şekilde sipariş geliyor. 60 bin sipariş var." dedi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, dünya gündemini değerlendirdiği ortak yayında Türkiye'nin sağlık sektöründeki gelişmelerine de değindi.

Başkan Erdoğan, "Sağlık sektöründe durmayacağız. Yerli ve milli solunum cihazını ürettik. Yoğun bir şekilde sipariş geliyor. 60 bin sipariş var. Aşı ve ilaç çalışması da yapıyoruz. İlaç ve tıbbi konuda dışa bağımlılığı bitiriyoruz. Araştırma geliştirme projelerimize önem veriyoruz. Ülkemizi bilgi üreten ve ihraç eden küresel güce ve parlak bir geleceğe taşıyacağız." şeklinde konuştu.

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