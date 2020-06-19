19 Haziran 2020, Cuma
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Son dakika: Kayseri merkezli 14 ilde dev operasyon: 55 şüpheliden 25'i yakalandı

Son dakika haberine göre merkezli 14 ilde jandarma tarafından düzenlenen eş zamanlı operasyonda, kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla haklarında gözaltı kararı verilen 55 şüpheliden 25'i yakalandı.

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Giriş Tarihi: 19.06.2020 Güncelleme Tarihi: 19.06.2020
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14 İLDE DEV OPERASYON: 25 ŞÜPHELİ YAKALANDI

merkezli 14 ilde jandarma tarafından düzenlenen eş zamanlı operasyonda, kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla haklarında gözaltı kararı verilen 55 şüpheliden 25'i yakalandı.

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