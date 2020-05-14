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Son dakika: Taşınabilir yerli solunum cihazı A Haber’de |Video
Son dakika haberi... Marmara Üniversitesi Teknoloji Fakültesi elektrik elektronik mühendisliği bölümünde oluşturulan AR-GE ekibi taşınabilir yetişkin solunum cihazı üretti. 4 kilo ağırlığında yerli taşınabilir solunum cihazının detaylarını canlı yayında anlattı. Son dakika haberi... Marmara Üniversitesi Teknoloji Fakültesi elektrik elektronik mühendisliği bölümünde oluşturulan AR-GE ekibi taşınabilir yetişkin solunum cihazı üretti. 4 kilo ağırlığında yerli taşınabilir solunum cihazının detaylarını canlı yayında anlattı.