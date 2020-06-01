01 Haziran 2020, Pazartesi
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Brezilya Türkiye'den solunum cihazı satın aldı

Corona virüsle mücadelede hastanelerin en çok ihtiyacı olan solunum cihazları Türkiye'de Baykar ve ASELSAN imzalarıyla yerli olarak üretildi. Kısa sürede sınıfının en iyilerinden olan , büyük ilgi gördü. Türkiye'den 200 adet yerli solunum cihazı satın aldı.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 01.06.2020 Güncelleme Tarihi: 01.06.2020
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BREZİLYA TÜRKİYE'DEN SOLUNUM CİHAZI SATIN ALDI

Türk devlerinin bir araya gelerek kısa sürede seri üretime geçirdiği yerli solunum cihazının ihracatı tüm hızıyla sürüyor. , salgın döneminde tüm dünyanın peşinde koştuğu solunum cihazından 200 tane satın aldı. İhraç edilen 200 adet cihaz Sao Paolo'ya ulaştı.

YÜZDE 100 YERLİ
Yüzde 100 yerli mühendislikle geliştirilen ve koronavirüs tedavisinde hastalara umut olan teknolojinin ihracına devam edilecek. ayında Brezilya'ya bin 500 adet daha solunum cihazı teslim edilecek.



Edinilen son bilgilere göre Haziran ayında da 1500 adetlik bir ihracat gerçekleşebilir.

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