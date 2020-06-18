Son dakika: Duruşmada iki darbeci Ali Yazıcı ve Cenk Bahadır Avcı birbirine girdi

SON DAKİKA HABERİ: Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe teşebbüsü sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik suikast girişimi ve 2 polisin şehit edildiği saldırıya ilişkin davada, Yargıtayın bozma kararının ardından eski başyaver Ali Yazıcı ve eski Dalaman Deniz Hava Üs Komutanı albay Cenk Bahadır Avcı yargılandığı davanın 7. Duruşması bugün gerçekleştirildi.

Muğla 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya eski başyaver Ali Yazıcı, Dalaman Deniz Hava Üs Komutanı eski Albay Cenk Bahadır Avcı ve avukatları katıldı.

"ALİ YAZICI İLE BAĞLANTIM YOK"

Duruşmaya iki darbecinin kavgası damga vurdu. Sanık Cenk Bahadır Avcı'nın avukatı duruşma esnasında "Bizim mütalaaya karşı son savunma yaparak karar için acelemiz var. Müvekkilim 40 aydır tutuklu, bir an önce karar verilsin istiyoruz. Bizim Ali Yazıcı ile hiç ilgimiz yok. Ali Yazıcı ile hiçbir bağlantım yok, tanışıklığım yok. Sadece bu dava sürecinde kendisini tanıdım. Bundan dolayı ben savunmamı yapamıyorum. Savunmamı her yapamayışımda psikolojim bozuluyor" dedi.





Bu sözler üzerine mahkeme heyetinden söz hakkı isteyen eski başyaver Ali Yazıcı; "Cenk Bahadır Avcı'yı hiç tanımıyorum. Kendisini bugüne kadar hiçbir şekilde suçlamadım. Ancak kendisi az önceki sözleri ile bütün suçları benim üzerime yıkıyor. Benim üzerimden savunma yapmaya çalışıyor. Benim üzerimden savunmalarını yapmasınlar. Kendisi darbecilerin helikopterine yakıt veren biri" diyerek Avcı'ya tepki gösterdi.

Bu açıklama üzerine tekrar söz alan Cenk Bahadır Avcı'nın avukatı Özkan Kılıç, "Müvekkilim Ali Yazıcı'ya suçlamada bulunmuyor, onu suçlamıyor. Sadece benim onunla ilgim yok diyor. Yani müvekkilimin Ali Yazıcı ile bir bağlantısı yok. Ali Yazıcı'ya istinat edilen suçlar Cumhurbaşkanı'nın yerini öğrenmesi… Bizim üstümüzde yapılan suçlamalar ise darbecilerin bulunduğu helikoptere yakıt verilmesi. Biz Ali Yazıcı'nın üzerinden savunmamızı yapmıyoruz" dedi.

KARAR DURUŞMASI TEMMUZ'DA

Cenk Bahadır Avcı'nin avukatının talebi olan dosyanın ayrılması konusu mahkeme tarafından ret edilirken mütalaaya karşı son savunmaların 17 Temmuz 2020'de yapılmasına karar verildi.

Bilindiği gibi, Muğla 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya eski başyaver Ali Yazıcı, Dalaman Deniz Hava Üs Komutanı eski Albay Cenk Bahadır Avcı ve avukatları katıldı.

150 SAYFALIK YENİ BİLGİ VE BELGE

Davanın karar duruşması olduğu ancak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın'ın geçtiğimiz hafta dosyaya 150 sayfalık yeni bilgi, belge ve iddiaların olduğu bir dilekçe sunduğu öğrenilmişti. Bu belgeler ardından sanık Ali Yazıcı iddialarla ilgili 5 soruya karşı savunma yapmak için süre talep etti.

MAHKEMEDEN O TALEBE RET

Sanık Cenk Bahadır Avcı'nın avukatı süre taleplerinin olmadığını kaydederek karar verilmesini talep etti. Ayrıca Avcı, sanık Ali Yazıcı'yı hiç tanımadığını beyan eden dosyasının tefrik edilmesi talebinde bulundu. Mahkemece bu talep reddedildi.

"OTELİN YERİNİ TELEFONDA ERKAN'A SÖYLEDİ"

Duruşmada, Sincan Cezaevi'nde başka bir suçtan tutuklu olan Mete Semercioğlu tanık olarak dinlendi. Mete Semercioğlu, "Ali Yazıcı'yı tanıyorum, darbe teşebbüsünden önceki gün yani Perşembe günü görüştük. Çankaya Yerleşkesi 'ne gelmişti. Oradaki Başyaverlik binasına birlikte gittik. Cumhurbaşkanımızın otelinin yerini zaten Ali Yazıcı biliyordu. Ali Yazıcı otelin yerine telefonda görüştüğü Erkan K.'den öğrenmiş. Ben Erkan ile Ali Yazıcı'yı telefonda konuşurken duydum. Ali Yazıcı bana Marmaris'e araba ile gideceğini söyledi. Çünkü kulağı rahatsız olduğu için uçağa binemediğinden bahsetti. Bildiklerim bundan ibarettir. Ali Yazıcı darbe teşebbüsü ile ilgili bize bir şey söylemedi. Rutin olmayan bir şey yoktu " dedi.

Sanık Ali Yazıcı'nın avukatı bir süre önce emekliye ayrılan Tümamiral Cihat Yaycı'nın Marmaris'te bulunan otelde olduğunu ileri sürerek davada tanık olarak dinlenmesini talep etmiş, duruşma ertelendi.



(Hayrettin ŞAŞMAZ/SABAH)