Yunanistan Başbakanı Miçotakis çark etti
Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın tepkisinin ardından bir açıklama yaptı. Yunan Başbakan Miçotakis, "Bu yaz sıcak olayın yaşanması, Türkiye gibi Yunanistan'ın da en son istediği şey olur" şeklinde konuştu.
Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis'in ulusal güvenlikten sorumlu danışmanı Tanos Dokos, video konferans yoluyla düzenlenen 5. Delfi Ekonomik Forumu'nun, Yunanistan Avrupa ve Dış Politika Vakfı ile ortaklaşa düzenlenen 'Doğu Akdeniz'deki Yeni Düzen' panelinde konuştu.
AB'YE TÜRKİYE ÇAĞRISI
Dokos, "Bu yaz sıcak olayın yaşanması, Türkiye gibi Yunanistan'ın da en son istediği şey olur" ifadelerini kullandı. Doğu Akdeniz'in sıcak nokta olarak kalmaya devam ettiğini söyleyen Yunan politikacı, bölge için 'sıfır nokta' nitelendirmesinde bulundu.
Bölgede birçok aktörün bulunduğunu ama hiçbirinin durumu kontrol etmediğini iddia eden Dokos, "Avrupa Birliği sıradan bir gözlemci. ABD'nin çok sayıda iç sorunu var. Libya'da durum kontrolden çıktı. Suriye sorun olarak kalıyor. Tek olumlu şey, neyse ki, mülteci akışlarının önemli ölçüde azalması" dedi.
Dokos, Avrupa Birliği'nin (AB) Türkiye ile işbirliğini canlandırmak için yeni yöntemler bulması gerektiğini de sözlerine ekledi.
BAKAN AKAR YUNANİSTAN'IN KÜSTAH TEHDİDİNE CEVAP VERMİŞTİ
Yunanistan Genelkurmay Başkanı Konstantinos Floros, haddini aşan açıklamalarda bulunmuştu. Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki çalışmalarını hedef alan Yunan general, "Yunan askerleri Türklerin yolunu kesecek" şeklinde gülünç ifadelere imza atmıştı.
Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar da bugün yaptığı açıklamalarda Yunanistan'ın açıklamalarına tepki göstererek, "O bir dil sürçmesidir. Yunanlıların Türkiye ile savaşmak isteyeceğini ben matematik olarak uygun ve doğru olmadığının altını çizmek istiyorum" diye konuştu.
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