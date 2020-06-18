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LGS ve YKS günü sokak kısıtlaması! Bakan Koca açıkladı: Cumhurbaşkanımız talimat verdi | Video

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Giriş: 18.06.2020 13:25
Güncelleme:18.06.2020 13:29
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, LGS ve YKS sınavlarının yapıldığı gün sınırlı sokağa çıkma yasağı uygulanacağını açıkladı. Bakan Koca, ''Gidiş ve dönüş saatlerinde yoğunluk olmaması için Cumhurbaşkanımız sınırlı sokağa çıkma yasağı yönünde talimat verdi'' dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, ''LGS ve YKS günlerinde sağlanması gereken şartlar konusunda Bilim Kurulumuz tavsiye kararı aldı. Sınava gidiş ve dönüş saatlerinde dışarıda yoğunluk olmaması, günün gençlere ayrılması için Cumhurbaşkanımız sınırlı bir sokağa çıkma yasağı yönünde talimat verdiler'' dedi.

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