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Son dakika: Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan LGS açıklaması

Son dakika haberleri... Milli Eğitim Bakanı Selçuk, kapsamındaki merkezi sınavın yapılacağı okul sayısının 5 kattan fazla artışla 18 bin 139 olacağını bildirdi.

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Giriş Tarihi: 15.06.2020 Güncelleme Tarihi: 15.06.2020
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MİLLİ EĞİTİM BAKANI SELÇUK'TAN LGS AÇIKLAMASI

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, sınav giriş belgeleri yayınlanan Liselere Geçiş Sistemi ile ilgili öğrencilerin içini rahatlatan açıklamalarda bulundu.

8. sınıf öğrencilerinin katılım sağlayabileceği için tedbirlerin alındığını ifade eden Selçuk, "LGS'ye girecek öğrencilere maske ve dezenfektan dağıtılacak" dedi. Selçuk ayrıca LGS'ye girecek öğrencilerin kontenjan konusunda rahat olmalarını istedi.

SINAV YAPILACAK OKUL SAYISI 5 KAT ARTIRILDI

Milli Eğitim Bakanı Selçuk, LGS kapsamındaki merkezi sınavın yapılacağı okul sayısının 5 kattan fazla artışla 18 bin 139 olacağını bildirdi. Selçuk, Kovid-19 tanılı öğrenciler için LGS'de ayrı okul ve mekanlar oluşturulduğunu, hastanede de sınav yapılabileceğini açıkladı

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