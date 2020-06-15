Son dakika: Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan LGS açıklaması
Son dakika haberleri... Milli Eğitim Bakanı Selçuk, LGS kapsamındaki merkezi sınavın yapılacağı okul sayısının 5 kattan fazla artışla 18 bin 139 olacağını bildirdi.
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, sınav giriş belgeleri yayınlanan Liselere Geçiş Sistemi ile ilgili öğrencilerin içini rahatlatan açıklamalarda bulundu.
8. sınıf öğrencilerinin katılım sağlayabileceği LGS için tedbirlerin alındığını ifade eden Selçuk, "LGS'ye girecek öğrencilere maske ve dezenfektan dağıtılacak" dedi. Selçuk ayrıca LGS'ye girecek öğrencilerin kontenjan konusunda rahat olmalarını istedi.
SINAV YAPILACAK OKUL SAYISI 5 KAT ARTIRILDI
Milli Eğitim Bakanı Selçuk, LGS kapsamındaki merkezi sınavın yapılacağı okul sayısının 5 kattan fazla artışla 18 bin 139 olacağını bildirdi. Selçuk, Kovid-19 tanılı öğrenciler için LGS'de ayrı okul ve mekanlar oluşturulduğunu, hastanede de sınav yapılabileceğini açıkladı
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