MEB takvimi: LGS ne zaman, hangi gün? LGS saat kaçta? 2020 LGS sınav saatleri nedir?

LGS saat kaçta başlayacak? LGS ne zaman yapılacak? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın LGS ve YKS saatlerinde uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması açıklamasının ardından LGS saatleri araştırılmaya başlandı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 2020 LGS takvimi duyuruldu. Sınav giriş belgelerinin erişime açılmasının ardından öğrenciler hazırlıklarını hızlandırdı. Peki, LGS ne zaman, hangi gün? LGS saat kaçta? 2020 LGS sınav saatleri nedir? İşte son gelişmeler...

LGS VE YKS GÜNÜ SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMASI VAR MI?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "LGS ve YKS günlerinde sağlanması gereken şartlar konusunda Bilim Kurulumuz tavsiye kararı aldı. Sınava gidiş ve dönüş saatlerinde dışarıda yoğunluk olmaması, günün gençlere ayrılması için Sn. Cumhurbaşkanımız sınırlı bir sokağa çıkma yasağı yönünde talimat verdiler" dedi

LGS NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

2020 LGS sınavı 20 Haziran'da gerçekleştirilecek. Sınav, yurt içi ve yurt dışı tüm sınav merkezlerinde Türkiye saati ile birinci oturum 09.30'da, ikinci oturum 11.30'da başlayacak.

LGS SINAV GİRİŞ YERLERİ SORGULAMA NASIL YAPILIR?

Milli Eğitim Bakanlığı'nın https://eokulyd.meb.gov.tr/ internet adresi üzerinden e-Okul sistemine erişebilirsiniz. Belirlenen adreste sol ekranda "Yönetim Bilgi Sistemi" sağ ekranda ise "Veli Bilgilendirme Sistemi" yer alıyor. Öğrencilerin ve velilerin sisteme giriş yapabilmeleri için "Veli Bilgilendirme Sistemi" yazan kutucuğa tıklamaları ardından ise ekranında istenilen bilgileri girmeleri gerekiyor.

Sisteme erişim sağladıktan sonra sol ekranda yer alan kategoriler ile LGS sınav giriş belgesine ulaşabilirsiniz.

E OKUL VBS ÖĞRENCİ GİRİŞİ İÇİN TIKLAYIN

LGS SINAV GİRİŞ BELGESİ NEREDEN ALINACAK?

LGS sınav giriş bilgileri e-Okul sistemi üzerinden görüntülenebilecek. Öğrenciler sınava kendi okullarında girecekler. LGS giriş belgeleri öğrencilerin sınava girecekleri okullarda sırların üstünde yer alacak.