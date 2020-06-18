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Başkan Erdoğan, Türkiye'nin BM Daimi Temsilcisi Sinirlioğlu ile görüştü

Son dakika haberi... , Türkiye'nin Birleşmiş Milletler () Feridun Sinirlioğlu ile telefonda görüştü. Başkan Erdoğan, telefon görüşmesinde seçimlerin 178 oyla hayırlı olmasını dileyerek, "İnşallah emekler boşa gitmedi, kutluyorum sizleri. İnşallah bundan sonrası da hayır olur." dedi.

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Giriş Tarihi: 18.06.2020 Güncelleme Tarihi: 18.06.2020
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BAŞKAN ERDOĞAN, SİNİRLİOĞLU İLE GÖRÜŞTÜ

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Erdoğan, 'nin adayı eski Bakanı ve Başmüzakereci, TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Büyükelçi 'ın 75. Genel Kurul Başkanlığına seçilmesine ilişkin, Türkiye'nin BM Feridun Sinirlioğlu ile telefonda bir görüşme gerçekleştirdi.

Başkan Erdoğan, Türkiye'nin BM Daimi Temsilcisi Sinirlioğlu ile görüştü BAŞKAN ERDOĞAN, TÜRKİYE'NİN BM DAİMİ TEMSİLCİSİ SİNİRLİOĞLU İLE GÖRÜŞTÜ

Başkan Erdoğan, telefon görüşmesinde seçimlerin 178 oyla hayırlı olmasını dileyerek, "İnşallah emekler boşa gitmedi, kutluyorum sizleri. İnşallah bundan sonrası da hayır olur." dedi.

Görüşme sırasında Başkan Erdoğan'ın yanında Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile BM 75. Genel Kurul Başkanlığına seçilen Türkiye'nin adayı eski AB Bakanı ve Başmüzakereci, TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Büyükelçi Volkan Bozkır da hazır bulundu.

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