17 Haziran 2020, Çarşamba
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Başkan Erdoğan TBMM Başkanı Şentop'u kabul etti

Son dakika haberleri... Başkan , Başkanı ’u kabul etti.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 17.06.2020
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BAŞKAN ERDOĞAN TBMM BAŞKANI ŞENTOP'U KABUL ETTİ
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