Son dakika: Dünya genelinde koronavirüsten ölenlerin sayısı açıklandı
Son dakika haberleri... Çin'de çıkarak milyonları etkisi altına alan koronavirüsün son verileri açıklandı. Dünya genelinde koronavirüs salgını nedeniyle ölenlerin sayısı 450 bini aştı.
Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 450 bini aştı.
Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, dünya genelinde virüs nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 450 bin 88'e, vaka sayısı 8 milyon 377 bin 466'ya ulaştı.
Kovid-19 kaynaklı bugüne kadar en fazla can kaybı 119 bin 880 ölümle ABD'de görüldü.
Bu ülkeyi 46 bin 510 ile Brezilya, 42 bin 153 ile İngiltere, 34 bin 448 ile İtalya, 29 bin 575 ile Fransa, 27 bin 136 ile İspanya, 18 bin 310 ile Meksika, 12 bin 262 ile Hindistan, 9 bin 675 ile Belçika, 9 bin 185 ile İran, 8 bin 918 ile Almanya, 8 bin 254 ile Kanada, 7 bin 478 ile Rusya, 7 bin 257 ile Peru, 6 bin 75 ile Hollanda ve 5 bin 41 ile İsveç izledi.
Ölü sayısının 1000'den fazla olduğu diğer ülkeler şöyle sıralandı:
"Türkiye (4 bin 861), Çin (4 bin 634), Ekvador (4 bin 7), Şili (3 bin 615), Pakistan (2 bin 975), Endonezya (2 bin 276), İsviçre (1956), Mısır (1850), Kolombiya (1801), İrlanda (1710), Güney Afrika (1674), Portekiz (1523), Romanya (1451), Bangladeş (1305), Polonya (1286), Filipinler (1108) ve Suudi Arabistan (1091)."
Çin'in Vuhan kentinde Aralık 2019'da ortaya çıkan Kovid-19, 200'den fazla ülke ve bölgeye yayıldı.
Virüs bulaşan 3 milyon 384 bin 805 kişi iyileşti, 4 milyon 375 bin 172 kişinin tedavisi ise sürüyor.
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