ABD'den Ukrayna'ya antitank füzesi
ABD, Rusya'dan korumak için Ukrayna'ya Javelin antitank füzesi gönderdi. Yapılan resmi açıklamada, 60 milyon dolarlık askeri malzemenin Ukrayna'ya ulaştığı belirtildi.
Ukrayna'nın ABD'den satın aldığı Javelin antitank füzesi ülkeye ulaştı.
ABD'nin Kiev Büyükelçiliğinden yapılan açıklamada, Javelin antitank füzesi, mühimmat ve telsiz dahil 60 milyon dolarlık askeri malzemenin Ukrayna'ya ulaştığı belirtildi. Açıklamada, "ABD, Rusya'nın saldırganlığı karşısında Ukrayna'nın egemenliğini ve toprak bütünlüğünü ısrarla destekliyor." ifadelerine yer verildi.
RESMİ AÇIKLAMA YAPILDI
Ukrayna Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi Sekreteri Aleksey Danilov, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, ABD'ye ülkenin bağımsızlığına ve toprak bütünlüğüne desteğinden dolayı minnettar olduklarını dile getirdi. "ABD'nin yardımı Ukrayna'nın dış saldırganlıktan korunması açısından kritik öneme sahiptir." değerlendirmesini yapan Danilov, iki ülke arasında askeri-teknik işbirliğinin geliştiğine dikkati çekti. Danilov, "Ukrayna, savunma sanayisinin Batı'nın en iyi standartlarına uygun şekilde yenilenmesi konusunda ilgilidir." ifadelerini kullandı.
ABD, Ukrayna'ya 2018'de değeri 47 milyon dolar olan 210 Javelin antitank füzesi ve 37 Javelin fırlatma ünitesi teslim etmişti.
ABD Dışişleri Bakanlığı, geçen yıl Ukrayna'ya 39,2 milyon dolar değerinde 150 Javelin antitank füzesi ile 10 fırlatma platformunun satışına onay verdiğini bildirmişti.
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