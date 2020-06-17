Son dakika: Volkan Bozkır BM 75. Genel Kurul Başkanı seçildi
Son dakika haberleri... BM 75. Genel Kurul Başkanlığına Türkiye'nin adayı eski AB Bakanı ve Başmüzakereci, TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Büyükelçi Volkan Bozkır seçildi.
Birleşmiş Milletler (BM) 75. Genel Kurul Başkanlığına Türkiye'nin adayı eski Avrupa Birliği (AB) Bakanı ve Başmüzakereci, TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Büyükelçi Volkan Bozkır seçildi.
BM Genel Kurulunda yapılan seçimde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle üye ülkelerin temsilcileri salona kendilerine ayrılan saat diliminde tek tek alındı ve oylarını kullandı. Oylama yerel saat ile 09.00'da başladı ve 13.00'te bitti.
193 ülkenin temsil edildiği BM Genel Kurulunda 192 üye ülke oy kullandı. Venezuela, BM'ye üye ülkelerin ödemek zorunda olduğu finansal katkı borcunu ödeyemediği için oy hakkını kaybetti ve bu seçimde oy kullanamadı.
BM Genel Kurul Başkanlığı için tek aday gösterilen Bozkır, 178 ülkenin desteğini aldı ve BM Genel Kurulunun 75. dönem başkanlığına getirildi.
3 oy geçersiz sayılırken, 11 ülke de çekimser oy kullandı.
Bozkır, Türkiye'den BM Genel Kurul Başkanlığına seçilen ilk isim oldu.
Bozkır, 15 Eylül'de görevi BM 74. Genel Kurul Başkanı Tijjani Muhammad-Bande'den devralacak ve 2021 Eylül ayına kadar bu görevi sürdürecek.
BM Genel Kurulu Başkanı, oturumları yönetiyor ve Kurulun işleyişini düzenliyor. Genel Kurul ayrıca her yıl BM'nin bütçesini belirliyor ve kontrol ediyor.
BM Genel Kurulunda, uluslararası toplumun genel düşüncesini yansıtan kararlar alınıyor.
Dünya liderleri, her yıl eylül ayı ortalarında BM Genel Merkezi'nin bulunduğu New York'ta BM Genel Kurulu genel görüşmeleri için bir araya gelerek küresel sorunlara diplomatik çözüm arama ve ülkelerinin politikalarını anlatma imkanı buluyor.
BAKAN ÇAVUŞOĞLU'NDAN MESAJ
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Birleşmiş Milletler 75'inci Genel Kurul Başkanlığına seçilen Volkan Bozkır'ı yayımladığı bir mesajla kutladı.
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, sosyal medya hesabından BM 75'inci Genel Kurul Başkanlığına seçilen Volkan Bozkır'ı kutladı. Bakan Çavuşoğlu, "Cumhurbaşkanımızın talimatıyla aday gösterdiğimiz BE Volkan Bozkır, üye ülkelerin büyük desteğiyle BM 75. Genel Kurul Başkanlığına seçildi. Türkiye'nin saygın konumunu ortaya koyan bu gurur verici başarıdan dolayı Volkan Ağabeyi kutluyorum. Çalışmalarının destekçisi olacağız" ifadelerine yer verdi.
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