17 Haziran 2020, Çarşamba
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Başkan Erdoğan 'Necmettin Öğretmen'i unutmadı: Bu vatanın şehadete eren tek bir evladının kanı yerde kalmayacak

Başkan , 'dan memleketi 'ye giderken 'de terör örgütü mensuplarınca kaçırıldıktan sonra şehit edilen sınıf öğretmeni ’ı şehadetinin 3. yıl dönümünde unutmadı. hesabından paylaşım yapan Başkan Erdoğan, "Bu vatanın şehadete eren tek bir evladının kanı yerde kalmayacak." ifadelerini kullandı.

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Giriş Tarihi: 17.06.2020 Güncelleme Tarihi: 17.06.2020
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BAŞKAN ERDOĞAN 'NECMETTİN ÖĞRETMEN'İ UNUTMADI

Başkan , tarafından kaçırılıp şehit edilen öğretmen 'ın şehadetinin 3. yılı için hesabından paylaşım yaptı.

Başkan Erdoğan, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, ömrünün baharında hain terör örgütü PKK tarafından kaçırılıp şehit edilen öğretmen Necmettin Yılmaz'ı şehadetinin 3'üncü yıl dönümünde rahmetle andı.

Ebediyete irtihal etmiş, istikbalin mimarı tüm öğretmenleri hürmetle yad eden Erdoğan, şunları kaydetti:

"Bu vatanın şehadete eren tek bir evladının kanı yerde kalmayacak. Kalemin silaha, birliğin tefrikaya, iyiliğin kötülüğe, huzurun teröre galip geldiği bir Türkiye için durmadan çalışmaya devam edeceğiz."

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