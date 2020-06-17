Başkan Erdoğan 'Necmettin Öğretmen'i unutmadı: Bu vatanın şehadete eren tek bir evladının kanı yerde kalmayacak
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Şanlıurfa'dan memleketi Gümüşhane'ye giderken Tunceli'de terör örgütü PKK mensuplarınca kaçırıldıktan sonra şehit edilen sınıf öğretmeni Necmettin Yılmaz’ı şehadetinin 3. yıl dönümünde unutmadı. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Başkan Erdoğan, "Bu vatanın şehadete eren tek bir evladının kanı yerde kalmayacak." ifadelerini kullandı.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, PKK tarafından kaçırılıp şehit edilen öğretmen Necmettin Yılmaz'ın şehadetinin 3. yılı için sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.
Başkan Erdoğan, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, ömrünün baharında hain terör örgütü PKK tarafından kaçırılıp şehit edilen öğretmen Necmettin Yılmaz'ı şehadetinin 3'üncü yıl dönümünde rahmetle andı.
Ebediyete irtihal etmiş, istikbalin mimarı tüm öğretmenleri hürmetle yad eden Erdoğan, şunları kaydetti:
"Bu vatanın şehadete eren tek bir evladının kanı yerde kalmayacak. Kalemin silaha, birliğin tefrikaya, iyiliğin kötülüğe, huzurun teröre galip geldiği bir Türkiye için durmadan çalışmaya devam edeceğiz."
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