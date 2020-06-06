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Sözcü yazarı Uğur Dündar iş yeri dokunulmazlığından sabıkalı çıktı! 10 ay hapis cezasına çarptırılmış

Sözcü yazarı 'ın 2001 yılında bir haberde röportaj yaptığı bir kişiyi yumrukladığı ortaya çıkmıştı. Dündar’ın Kumbağ’daki bir fabrikaya izinsiz girip iş yeri dokunulmazlığını ihlal etmekten sabıkalı olduğu anlaşıldı. Dündar’ın bu suçtan 10 ay hapis cezasına çarptırıldığı anlaşıldı. Kararın Dündar’ın adli sicil kaydına işlendiği öğrenildi. Sabah gazetesinden Sema Dalgıç'ın haberi...

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 06.06.2020 Güncelleme Tarihi: 06.06.2020
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SÖZCÜ YAZARI UĞUR DÜNDAR SABIKALI ÇIKTI

Yazarı 'ın 2001 yılında habere gittiği bir mekanda kendisine çekim izni vermeyen ve özel mülkün içinde yapılan çekime engel olmak isteyen vatandaşı yumrukladığı ortaya çıkmış bu anlara ilişkin görüntüler Sözcü Gazetesi davasında hapis cezasına çarptırılan Gökmen Ulu tarafından sosyal medyada paylaşılmıştı. Uğur Dündar'ın da bu görüntüleri retweet edip sanki iyi bir şey yapmışçasına demeçler vermesi dikkat çekmişti.

Uğur Dündar'ın benzer bir olay sebebiyle hapis cezasına çarptırıldığı ortaya çıktı. Dündar'ın 2005 yılında Kumbağ'da bulunan bir tuğla fabrikasına izinsiz girip burada çekim yaptığı, iş yeri sahipleri tarafından şikayet edilmesi üzerine olay yerine gelen jandarmalara hakaretvari sözler söylediği bu sebeple karakolluk olduğu anlaşıldı.



JANDARMA DA ŞİKAYETÇİ OLDU
Jandarma görevlilerinin Dündar'ın kendilerine ağır hakarette bulunduğu iddiasıyla şikayetçi oldukları, tutanak tuttukları anlaşıldı. Hakkında görevli memura hakaret tehdit, hakaret tehdit ve iş yeri dokunulmadığını ihlal suçlarından iddianame düzenlenen Dündar Tekirdağ 2. 'nde hakim karşısına çıktı.

10 AY HAPİS
Mahkeme Dündar'a her iki hakaret şikayeti ile ilgili beraat kararı verirken fabrikasının üretim ve eklenti bölümlerine izinsiz girerek çekim yaptığı gerekçesiyle işyeri dokunulmazlığını ihlal suçundan 10 ay hapis cezasına çarptırıldı. Dündar'ın ekibinden Celal Erçil, Serap Belet ve Murat Sis'in de aynı cezaya çarptırıldığı anlaşıldı. Dündar hakkındaki cezasının paraya çevirilip hükmün açıklanmasının ertelenmesine karar verildiği belirlendi. Kararın Uğur Dündar'ın adli sicil kaydına işlendiği öğrenildi.

SEMA DALGIÇ/SABAH

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