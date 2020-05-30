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Sözcü yazarı Yılmaz Özdil'in kaçak villasında kibar yıkım! Çakıllar çuvallandı, pencere ve pervazlar özenle söküldü

Muğla'nın Bodrum ilçesinde Sözcü yazarı Yılmaz Özdil'in eşi Hülya Özdil'in satın aldığı, imara aykırı yapılaşmayla 142 metrekareden 310 metrekareye çıkarılan villanın kaçak eklentilerinin yıkımına başlandı. İşçilerin pencere ve pervazları özenle sökmesi dikkat çekti. İşçiler, yıkıma yarın devam edecek. İşçiler terasın ardından müştemilatın yıkımını tamamlayacak.

Giriş Tarihi: 30.05.2020 17:57 Güncelleme Tarihi: 30.05.2020 18:02
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Sözcü yazarı Yılmaz Özdil'in kaçak villasında kibar yıkım! Çakıllar çuvallandı, pencere ve pervazlar özenle söküldü

Bitez Mahallesi'nde yazar Yılmaz Özdil'in eşi Hülya Özdil, 2 Mayıs 2017'de bir firmadan 4.6 milyon liraya villa satın aldı.

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Sözcü yazarı Yılmaz Özdil'in kaçak villasında kibar yıkım! Çakıllar çuvallandı, pencere ve pervazlar özenle söküldü

İddiaya göre yapı, yürürlükteki imar planında, 'ticaret alanı' sınırları içinde kalıyordu. Bodrum Belediyesi tarafından yapıya Hülya Özdil adına 'ofis ve iş yeri- iki bağımsız bölüm- 142.5 metrekare' olmak üzere yapı ruhsatı verildi. Belediye, bir süre sonra da yapı kullanım izin belgesi verdi.

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Sözcü yazarı Yılmaz Özdil'in kaçak villasında kibar yıkım! Çakıllar çuvallandı, pencere ve pervazlar özenle söküldü

İmar planlarında ticari alan vasfında olan yapıyı Özdil ailesi, villaya çevirdi. Ruhsatı tek katlı, iki bitişik ofis ünitesi için düzenlenen 142,5 metrekare iskanlı yapıya; depo, jeneratör odası, bodrum kat ilavesi yapıldığı anlaşıldı

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Sözcü yazarı Yılmaz Özdil'in kaçak villasında kibar yıkım! Çakıllar çuvallandı, pencere ve pervazlar özenle söküldü

310 metrekareye çıkarılan villa için Özdil ailesi, 31 Aralık 2017'ye kadar olan yapıları kapsayan 'İmar Barışı'na başvurdu.

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Sözcü yazarı Yılmaz Özdil'in kaçak villasında kibar yıkım! Çakıllar çuvallandı, pencere ve pervazlar özenle söküldü

Ancak 'İmar Barışı' sonrasında da kaçak yapılaşmaya devam edildiği, 2018 yılında kaçak olarak 45 metrekarelik teras ve müştemilat yapıldığı belirlendi.