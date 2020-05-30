Sözcü yazarı Yılmaz Özdil'in kaçak villasında kibar yıkım! Çakıllar çuvallandı, pencere ve pervazlar özenle söküldü

İddiaya göre yapı, yürürlükteki imar planında, 'ticaret alanı' sınırları içinde kalıyordu. Bodrum Belediyesi tarafından yapıya Hülya Özdil adına 'ofis ve iş yeri- iki bağımsız bölüm- 142.5 metrekare' olmak üzere yapı ruhsatı verildi. Belediye, bir süre sonra da yapı kullanım izin belgesi verdi.