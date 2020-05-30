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Sözcü yazarı Yılmaz Özdil'in kaçak villasında kibar yıkım! Çakıllar çuvallandı, pencere ve pervazlar özenle söküldü
Muğla'nın Bodrum ilçesinde Sözcü yazarı Yılmaz Özdil'in eşi Hülya Özdil'in satın aldığı, imara aykırı yapılaşmayla 142 metrekareden 310 metrekareye çıkarılan villanın kaçak eklentilerinin yıkımına başlandı. İşçilerin pencere ve pervazları özenle sökmesi dikkat çekti. İşçiler, yıkıma yarın devam edecek. İşçiler terasın ardından müştemilatın yıkımını tamamlayacak.
Giriş Tarihi: 30.05.2020 17:57Güncelleme Tarihi: 30.05.2020 18:02