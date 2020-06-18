Maske takma zorunluluğu hangi illerde? İstanbul, Ankara, İzmir'de maskesiz sokağa çıkma yasağı var mı?
Son dakika... Maske takma zorunluluğu hangi illerde? İstanbul, Ankara'da maske takma zorunluluğu var mı? Koronavirüsle mücadele kapsamında bazı illerde maskesiz sokağa çıkma yasağı uygulanıyor. Açık alanlarda maske takma zorunluluğu olan iller listesi güncellendi. Karara uymayanlara idari para cezası veriliyor. Peki, maske takma zorunluluğu hangi illerde? İstanbul, Ankara, İzmir'de maskesiz sokağa çıkma yasağı var mı? İşte cevaplar...
Son dakika... Maskesiz sokağa çıkma yasağı olan iller hangileri? Maske takma zorunluluğu hangi illerde? Türkiye'de koronavirüsle mücadele kapsamında kontrollü normal hayata geçiş döneminde bazı illerde maske takma zorunluluğu uygulanıyor. İstanbul ve Ankara'da maske takma zorunluluğunu olup olmadığı merak ediliyordu. Valilikler tarafından konu ile ilgili açıklama geldi. Peki, maske takma zorunluluğu hangi illerde? İstanbul, Ankara, İzmir'de maskesiz sokağa çıkma yasağı var mı? İşte son gelişmeler...
MASKESİZ SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI OLAN İLLER HANGİLERİ?
İşte maske takma zorunluluğu olan iller:
Adıyaman, Afyonkarahisar, Ankara, Amasya, Ardahan, Aydın, Balıkesir, Bartın, Batman, Bolu, Burdur, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Düzce, Elazığ, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Giresun, Iğdır, Isparta, İstanbul, Kahramanmaraş, Karabük, Kayseri, Kırklareli, Kocaeli, Konya, Kütahya, Malatya, Mardin, Muğla, Muş, Nevşehir, Rize, Osmaniye, Sakarya, Siirt, Sivas, Şanlıurfa, Şırnak, Tunceli, Uşak, Yalova, Zonguldak, Bitlis.
MASKESİZ DIŞARI ÇIKMANIN CEZASI NE KADAR?
Maske takma zorunlu olan illerde maskesiz dışarı çıkmanın cezası 3 bin 150 TL'dir.
İSTANBUL'DA MASKE TAKMA ZORUNLULUĞU
İstanbul Valiliğince yapılan açıklamada ise koronavirüs salgınının en temel özelliğinin, fiziksel temas, hava yolu gibi yollarla çok hızlı bulaşması ve enfekte insan sayısının hızlı artması olduğu belirtildi. Açıklamada, salgının yayılmasını engellemenin en etkili yolunun sosyal hareketliliği ve insanlar arası teması azaltarak sosyal izolasyonun mutlak şekilde sağlanması olduğu kaydedildi.
Açıklamada şöyle denildi:
"Aksi hallerde virüsün yayılımı hızlanarak vaka sayısı ve tedavi gereksiniminin artması sonucu vatandaşların hayatlarını kaybetme riski ile toplum sağlığı ve kamu düzeninin bozulmasına sebep olacağı gerekçesi ve Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulunun önerileri doğrultusunda; kamu kurumları ve özel sektör iş yerlerinin kapalı alanları ile toplu ulaşım araçlarında maske takılması zorunluluğu kararlarımıza ilaveten, ilimizde sokağa çıkan her vatandaşın açık alanlarda da ağız ve burunu kapatacak şekilde, usulüne uygun maske takmasının zorunlu olması, konu hakkında gerekli hassasiyetin gösterilerek uygulamanın yukarıda belirtilen çerçevede eksiksiz bir şekilde yerine getirilmesinin sağlanması, tedbirlere uymayanlar hakkında Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282'nci maddesi gereğince idari para cezası verilmesi, aykırılığın durumuna göre kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılması, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanunu'nun 195'inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılması, kararları alınmıştır."
ANKARA'DA MASKE TAKMA ZORUNLULUĞU
Ankara Valiliği, Bilim Kurulunun önerisiyle açık alanlar ve toplu bulunulan kapalı mekanlarda maske takmanın zorunlu kılındığını açıkladı.
Ankara Valiliğinin Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Bilim Kurulunun önerisi ve Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararınca Ankara ili içinde cadde, sokak, açık alanlar ile toplu bulunulan kapalı mekanlarda maske takmanın zorunlu kılındığı bildirildi.
Ayrıca, karara aykırı davrananlar hakkında ilgili mevzuatta belirtilen yaptırımların uygulanacağı kaydedildi.
Vali Vasip Şahin, konuyla ilişkin Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Yeni normalimizin üç altın şifresi, maske, mesafe, temizlik. Sabırla, ısrarla riayet lütfen." ifadesini kullandı.
BURSA'DA MASKE TAKMA ZORUNLULUĞU
Bursa Valiliği, İl Hıfzıssıhha kararı ile kent sınırları içinde ağzı ve burnu kapatacak şekilde maske takma zorunluluğu getirildiğini bildirdi.
Valilik'ten yapılan yazılı açıklamaya göre, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının görüldüğü andan itibaren, Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulunun önerileri, Cumhurbaşkanının talimatları doğrultusunda, salgının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme, sosyal izolasyonu temin, sosyal mesafeyi koruma ve yayılım hızını kontrol altında tutma amacıyla birçok tedbir kararı alınarak, uygulamaya geçirildi.
Kararda şu ifadelere yer verildi:
"Bu kapsamda, İl Hıfzıssıhha Kurulunun kararı ile bugün toplanan Bilim Kurulu'nun tavsiye kararlarına istinaden, koronavirüs salgınının toplum sağlığı açısından oluşturduğu riski yönetebilmek, sosyal hareketliliği ve insanlar arası teması azaltarak sosyal izolasyonu tesis etmek amacıyla daha önce alınmış kararlara ilave olarak vatandaşların tüm ilimiz sınırları içinde ağzı ve burnu kapatacak şekilde tıbbi/bez maske kullanımı zorunlu hale getirilmiştir."
KARARA UYMAYANLARA CEZA
Açıklamada, alınan kararlara uymayan vatandaşlara idari para cezası verilmesi başta olmak üzere, aykırılığın durumuna göre kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılmasına, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin gerekli adli işlemlerin başlatılmasına karar verildiği kaydedildi.
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