Sözcü yazarı Özdil kopyala yapıştırcı çıktı
Sözcü gazetesi yazarı Yılmaz Özdil’in son bir ay içerisinde en az 15 yazıyı eski köşe yazılarından kopyaladığı ortaya çıktı. Özdil’in eski yazılarından kopyaladığı köşe yazılarının 2006, 2007, 2010, 2011, 2012, 2013, 2016, 2017 yıllarındaki yazılarından oluştuğu ifade edildi. Yazıların başlığını değiştirerek yayınladığı ortaya çıktı.
Sabah gazetesinden Damla Kaya'nın haberine göre, Sözcü Gazetesi yazarı Yılmaz Özdil'in son bir ay içerisinde 15 yazısını eski yazılarından kopyaladığı ortaya çıktı. Malumatfuruş isimli internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Özdil'in eski yazılarından kopyaladığı köşe yazılarında okuyucuyu bilgilendirmediği ifade edildi.
Eski yazılarının 2006, 2007, 2010, 2011, 2012, 2013, 2016, 2017 yıllarındaki yazılarından oluştuğu belirtildi. Özdil'in eski yazılarının başlığını değiştiği ama birebir aynı yazıyı köşe yazısında yayınladığı ya da ufak değişikliklerle yayınladığı öğrenildi.
İşte o yazıları:
1: (Sözcü – "Enis Berberoğlu" – 6 Haziran 2020) = (Sözcü – "Maltepe" – 17 Haziran 2017)
2: (Sözcü – "Elon Musk" – 2 Haziran 2020) = (Sözcü – "NASA da kim oluyor!" – 6 Nisan 2016) = (Hürriyet – "Steve Jobs bebekken…" – 7 Ekim 2011)
3: (Sözcü – "Kuzuların sessizliği Kuzu'nun itirafı…" – 31 Mayıs 2020) = (Sözcü – "Themis" – 11 Temmuz 2017) = (Hürriyet – "Mıntıka themisliği" – 11 Ekim 2013)
4: (Sözcü – "İzzet sahibi, karaların ve denizlerin hakimi…" – 29 Mayıs 2020) = (Sözcü – "1453" – 29 Mayıs 2016)
5: (Sözcü – "Bir tablo hayal edin" – 28 Mayıs 2020) = (Sabah Gazetesi – "Bir tablo hayal edin" – 2006) + (Sözcü – "Karaoğlan" – 14 Ekim 2007)
6: (Sözcü – "Kadim mesleğe sahip çıkmalı" – 27 Mayıs 2020) = 1/2 * (Hürriyet – "Patlıcan…" – 27 Aralık 2007)
7: (Sözcü – "Çav bella öyle mi?" – 24 Mayıs 2020) = (Sözcü – "Akp genel merkezine Atatürk posteri…" – 29 Temmuz 2016) + (Hürriyet – "Mustafa Kemal camiyi ahır yaptı, öyle mi?" – 25 Nisan 2012)
8: (Sözcü – "Havlu" – 23 Mayıs 2020) = eski yazılardan derleme
9: (Sözcü – "Tarih" – 22 Mayıs 2020) = (Sözcü – "Hiç unutmam bir gün İsmet İnönü 75 kişilik sınıfı falakaya yatırmıştı…" – 10 Haziran 2018) = (Sözcü – "Sevr, Nur, Hira" – 13 Nisan 2017) = (Sözcü – "Macellan müezzindi" – 18 Kasım 2014) = (Hürriyet – "Savaş ve barış" – 19 Şubat 2013)
10: (Sözcü – "Bayram yasağı" – 21 Mayıs 2020) =~ (Sözcü – "Ümmet" – 12 Temmuz 2019) = (Sözcü – "İnsanda biraz utanma olur" – 19 Mart 2017) = (Sözcü – "Mehmet Akif'in tee 100 sene önce yazadığı ibret olmalı" – 1 Kasım 2018)
11: (Sözcü – "Amiral Cihat Yaycı meselesinin perde arkasını açıklıyorum" – 20 Mayıs 2020) = (Sözcü – "Darbe komisyonu" – 4 Kasım 2016) = (Hürriyet – "Fareler ve İnsanlar…" – 4 Ocak 2013)
12: (Sözcü = "19 Mayıs" – 19 Mayıs 2020) = (Sözcü – "29 Ekim" – 29 Ekim 2017)
13: (Sözcü – "Durup dururken nerden çıktı bu darbe palavrası" – 13 Mayıs 2020) = (Hürriyet – "Türban" – 21 Ekim 2010)
14: (Sözcü – "Koronavirüs ligi yeniden başlıyor" – 9 Mayıs 2020) = (Sözcü – "Badem United" – 13 Nisan 2016) = (Hürriyet – "Hükümetle cemaatin maçı kaç kaç biter?" – 27 Kasım 2013)
15: (Sözcü – "Anne" – 10 Mayıs 2020) = (Hürriyet – "Annelersiz günü" – 12 Mayıs 2013)
DAMLA KAYA / SABAH
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