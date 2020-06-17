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Son dakika: Türk komandosu Haftanin'e girdi

Son dakika haberleri... , Pençe-Kaplan Operasyonu'nunda komandoların 'e girdiğini duyurdu. Türk Silahlı Kuvvetleri Irak'ın kuzeyindeki PKK kamplarına operasyonlarına devam ediyor.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 17.06.2020 Güncelleme Tarihi: 17.06.2020
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TÜRK KOMANDOSU HAFTANİN'E GİRDİ

, Pençe-Kartal Operasyonu'ndan sonra Irak'ın kuzeyine Pençe-Kaplan Operasyonu başladığını duyurdu.

KOMANDOLARIN HEDEFİ HAFTANİN

Pençe-Kartal Operasyonu'nda Türk jetlerinin hedefi Sincar, Karacak, Kandil, Zap, Avaşin Basyan ve Hakurk olurken, Pençe-Kaplan Operasyonu'nda 'e girdi.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Pençe-Kaplan Operasyonu başladı. Kahraman Komandolarımız Haftanin'de" denildi.

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KOMANDOLARA HAVADAN DESTEK

Milli Savunma Bakanlığı PKK ve diğer terör unsurlarına başlatılan operasyon hakkında yaptığı açıklamada, "Halkımızın ve hudutlarımızın güvenliğini tehdit eden PKK ve diğer terörist unsurları etkisiz hale getirmek maksadıyla; Hava Kuvvetleri, ateş destek vasıtaları, ATAK Helikopterleri, İHA ve SİHA'larla desteklenen Komandolarımız, hava hücum harekâtıyla bölgeye intikal etmişlerdir." ifadelerine yer verdi.

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