Son dakika: Türk komandosu Haftanin'e girdi

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kartal Operasyonu'ndan sonra Irak'ın kuzeyine Pençe-Kaplan Operasyonu başladığını duyurdu.

KOMANDOLARIN HEDEFİ HAFTANİN

Pençe-Kartal Operasyonu'nda Türk jetlerinin hedefi Sincar, Karacak, Kandil, Zap, Avaşin Basyan ve Hakurk olurken, Pençe-Kaplan Operasyonu'nda Türk komandosu Haftanin'e girdi.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Pençe-Kaplan Operasyonu başladı. Kahraman Komandolarımız Haftanin'de" denildi.

KOMANDOLARA HAVADAN DESTEK

Milli Savunma Bakanlığı PKK ve diğer terör unsurlarına başlatılan operasyon hakkında yaptığı açıklamada, "Halkımızın ve hudutlarımızın güvenliğini tehdit eden PKK ve diğer terörist unsurları etkisiz hale getirmek maksadıyla; Hava Kuvvetleri, ateş destek vasıtaları, ATAK Helikopterleri, İHA ve SİHA'larla desteklenen Komandolarımız, hava hücum harekâtıyla bölgeye intikal etmişlerdir." ifadelerine yer verdi.