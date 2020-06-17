17 Haziran 2020, Çarşamba
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca kapak fotoğrafını değiştirdi

, Twitter'daki kapak fotoğrafının eleştirilmesi üzerine bir paylaşımda bulunarak değişime gitti. "Tatlı dilli, ekşi dilli bütün uyarıları tek tek aldım. Teşekkür ederim. Kapak fotoğrafını birazdan değiştiriyorum" paylaşımında bulunan Bakan Koca, Twitter kapak fotoğrafını değiştirdi.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 17.06.2020
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SAĞLIK BAKANI FAHRETTİN KOCA KAPAK FOTOĞRAFINI DEĞİŞTİRDİ

Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Tatlı dilli, ekşi dilli bütün uyarıları tek tek aldım. Teşekkür ederim. Kapak fotoğrafını birazdan değiştiriyorum. Kötü örneğe son bi kez bakın, çıkarım yapın Doğrusu, orada, fotoğrafçı benden on, on beş metre uzaktaydı. Ama kapakta mazeret değil." ifadelerine yer verdi.

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