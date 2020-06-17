Sağlık Bakanı Fahrettin Koca kapak fotoğrafını değiştirdi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Tatlı dilli, ekşi dilli bütün uyarıları tek tek aldım. Teşekkür ederim. Kapak fotoğrafını birazdan değiştiriyorum. Kötü örneğe son bi kez bakın, çıkarım yapın Doğrusu, orada, fotoğrafçı benden on, on beş metre uzaktaydı. Ama kapakta mazeret değil." ifadelerine yer verdi.