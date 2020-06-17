Son dakika: Milli Savunma Bakanlığı açıkladı: Hedefler tam isabetle vuruldu
Son dakika haberleri... Irak'ın kuzeyindeki Haftanin'e başlatılan Pençe-Kaplan Operasyonu hakkında açıklama yapan Milli Savunma Bakanlığı, "Hava hücum harekatı öncesinde bölgede konuşlu topçu birliklerimizce belirlenen hedefler yoğun şekilde ateş altına alınarak, tam isabetle vuruldu." ifadelerine yer verdi.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Haftanin bölgesine düzenlenen "Pençe-Kaplan Operasyonu"nun planlandığı şekilde başarıyla sürdüğünü bildirdi.
MSB'nin Twitter hesabından yapılan paylaşımda, ''Hava hücum harekatı öncesinde bölgede konuşlu topçu birliklerimizce belirlenen hedefler yoğun şekilde ateş altına alınarak tam isabetle vuruldu. Pençe-Kaplan Operasyonu, planlandığı şekilde başarıyla sürüyor.'' ifadelerine yer verildi.
KOMANDOLARIN HEDEFİ HAFTANİN
Pençe-Kartal Operasyonu'nda Türk jetlerinin hedefi Sincar, Karacak, Kandil, Zap, Avaşin Basyan ve Hakurk olurken, Pençe-Kaplan Operasyonu'nda Türk komandosu Haftanin'e girdi.
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Pençe-Kaplan Operasyonu başladı. Kahraman Komandolarımız Haftanin'de" denildi.
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