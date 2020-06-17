17 Haziran 2020, Çarşamba
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Son dakika: Milli Savunma Bakanlığı açıkladı: Hedefler tam isabetle vuruldu

Son dakika haberleri... Irak'ın kuzeyindeki Haftanin'e başlatılan Pençe-Kaplan Operasyonu hakkında açıklama yapan , "Hava hücum harekatı öncesinde bölgede konuşlu topçu birliklerimizce belirlenen hedefler yoğun şekilde ateş altına alınarak, tam isabetle vuruldu." ifadelerine yer verdi.

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Giriş Tarihi: 17.06.2020 Güncelleme Tarihi: 17.06.2020
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HEDEFLER TAM İSABETLE VURULDU

(MSB), Irak'ın kuzeyindeki Haftanin bölgesine düzenlenen "Pençe-Kaplan Operasyonu"nun planlandığı şekilde başarıyla sürdüğünü bildirdi.

MSB'nin Twitter hesabından yapılan paylaşımda, ''Hava hücum harekatı öncesinde bölgede konuşlu topçu birliklerimizce belirlenen hedefler yoğun şekilde ateş altına alınarak tam isabetle vuruldu. Pençe-Kaplan Operasyonu, planlandığı şekilde başarıyla sürüyor.'' ifadelerine yer verildi.

KOMANDOLARIN HEDEFİ HAFTANİN

Pençe-Kartal Operasyonu'nda Türk jetlerinin hedefi Sincar, Karacak, Kandil, Zap, Avaşin Basyan ve Hakurk olurken, Pençe-Kaplan Operasyonu'nda Türk komandosu Haftanin'e girdi.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Pençe-Kaplan Operasyonu başladı. Kahraman Komandolarımız Haftanin'de" denildi.

Son dakika: Türk komandosu Haftanin'e girdi SON DAKİKA: TÜRK KOMANDOSU HAFTANİN'E GİRDİ
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